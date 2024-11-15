В курганской ГАИ раскрыли подробности жесткого ДТП с грузовиком на трассе «Иртыш»

В Курганской области на трассе «Иртыш» в жестком ДТП с грузовиком пострадали водитель легкового автомобиля и его пассажир. Авария произошла вечером 15 ноября, сообщили в пресс-службе Госавтоинспекции региона.
«Водитель 2002 года рождения на автомобиле LADA Granta ехал по трассе „Иртыш“ со стороны Челябинска в направлении Омска. При развороте с обочины он не убедился в безопасности и не уступил дорогу двигающемуся автомобилю „МАЗ“ с полуприцепом, допустив столкновение. В результате происшествия водитель и пассажир легкового автомобиля получили тяжелые травмы», — сообщили в telegram-канале ведомства.
ДТП произошло 15 ноября. Пострадавших госпитализировали. Обстоятельства и причины происшествия устанавливаются.
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