В курганской ГАИ раскрыли подробности жесткого ДТП с грузовиком на трассе «Иртыш»

На курганской трассе в ДТП с грузовиком два человека получили тяжелые травмы

16 ноября 2024 в 11:54 Размер текста - 17 +

Пострадавших в ДТП госпитализировали Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU В Курганской области на трассе «Иртыш» в жестком ДТП с грузовиком пострадали водитель легкового автомобиля и его пассажир. Авария произошла вечером 15 ноября, сообщили в пресс-службе Госавтоинспекции региона. «Водитель 2002 года рождения на автомобиле LADA Granta ехал по трассе „Иртыш“ со стороны Челябинска в направлении Омска. При развороте с обочины он не убедился в безопасности и не уступил дорогу двигающемуся автомобилю „МАЗ“ с полуприцепом, допустив столкновение. В результате происшествия водитель и пассажир легкового автомобиля получили тяжелые травмы», — сообщили в telegram-канале ведомства. ДТП произошло 15 ноября. Пострадавших госпитализировали. Обстоятельства и причины происшествия устанавливаются. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Курганской области на трассе «Иртыш» в жестком ДТП с грузовиком пострадали водитель легкового автомобиля и его пассажир. Авария произошла вечером 15 ноября, сообщили в пресс-службе Госавтоинспекции региона. «Водитель 2002 года рождения на автомобиле LADA Granta ехал по трассе „Иртыш“ со стороны Челябинска в направлении Омска. При развороте с обочины он не убедился в безопасности и не уступил дорогу двигающемуся автомобилю „МАЗ“ с полуприцепом, допустив столкновение. В результате происшествия водитель и пассажир легкового автомобиля получили тяжелые травмы», — сообщили в telegram-канале ведомства. ДТП произошло 15 ноября. Пострадавших госпитализировали. Обстоятельства и причины происшествия устанавливаются.