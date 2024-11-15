Бывшего пермского чиновника назначили первым замминистра экономразвития

Экс-министр Пермского края назначен первым замминистра экономразвития
Экс-министр Пермского края Максим Колесников получил должность первого заместителя экономического развития России. Об этом сообщается на официальном сайте Министерства экономического развития Российской Федерации.
«С 14 ноября 2024 года назначен первым заместителем Министра экономического развития Российской Федерации», — сообщается на сайте.
До 2020 года Колесников являлся министром экономразвития и инвестиций Пермского края. После этого он перешел в федеральное министерство к Максиму Решетникову, и с декабря 2020 года стал руководить департаментом секторов экономики.
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