29 октября 2020
28 октября 2020

Бывший пермский министр получил работу в Минэкономики РФ

© Служба новостей «URA.RU»
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Заседание правительства. Пермь, колесников максим
Колесников получил новую должность в Министерстве экономического развития РФ Фото: Анастасия Яковлева © URA.RU

Бывший министр экономразвития Пермского края Максим Колесников получил новую должность в Министерстве экономического развития РФ. Чиновник возглавил департамент развития секторов экономики. Информация появилась на сайте федерального ведомства

«И.о. директора департамента развития секторов экономики — Колесников Максим Андреевич», — указано на сайте. Ранее сообщалось, что Колесников назначен советником министра экономразвития страны Максима Решетникова.

В конце сентября Колесников покинул краевое правительство, в котором работал с 2017 года. Ранее в Минэкономразвития РФ, возглавляемое экс-губернатором Прикамья Решетниковым, трудоустроились Дмитрий Пучко, Назим Султанов и Лев Гершанок. Все трое являлись бывшими чиновниками администрации пермского губернатора.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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