Бывший пермский министр получил работу в Минэкономики РФ

Бывший министр экономразвития Пермского края Максим Колесников получил новую должность в Министерстве экономического развития РФ. Чиновник возглавил департамент развития секторов экономики. Информация появилась на сайте федерального ведомства
«И.о. директора департамента развития секторов экономики — Колесников Максим Андреевич», — указано на сайте. Ранее сообщалось, что Колесников назначен советником министра экономразвития страны Максима Решетникова.
В конце сентября Колесников покинул краевое правительство, в котором работал с 2017 года. Ранее в Минэкономразвития РФ, возглавляемое экс-губернатором Прикамья Решетниковым, трудоустроились Дмитрий Пучко, Назим Султанов и Лев Гершанок. Все трое являлись бывшими чиновниками администрации пермского губернатора.
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