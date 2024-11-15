В Нягани все школы города перевели на дистант из-за ОРВИ

В Нягани (ХМАО) ученики 5-11 классов будут учиться дистанционно с 18 по 24 ноября. Постановление о переводе на дистант подписал глава города Иван Ямашев.
«Согласно рекомендациям Роспотребнадзора с 18 по 24 ноября школьники города с пятого по 11 классы будут обучаться дистанционно. Подписал соответствующее постановление о дополнительных мерах по предотвращению распространения острых вирусных инфекций в городе Нягани», — рассказал Ямашев в своем telegram-канале.
Во время дистанционного обучения очное проведение занятий также исключат в учреждениях допобразования, культуры и спорта. Ограничение не коснется индивидуальных занятий. Школьники 1-4 классов продолжат посещать школы, так как они не перемещаются по классам.
Такие меры власти Нягани ввели из-за неблагополучной эпидемиологической обстановки в городе. За минувшую неделю рост заболеваемости составил 29,5%. При этом большинство заболевших (82,8%) — дети.
В Нягани уже отправлены на карантин по ОРВИ два класса в двух школах и две группы в двух детсадах. Еще шесть классов в разных школах и три группы в детских садах города на карантине по пневмонии.
Ранее URA.RU сообщало, что в ХМАО закрыли шесть школ и детский сад из-за ОРВИ. Заболеваемость ОРВИ в регионе составляет 81 случай на 10 тысяч населения.
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