15 ноября 2024

В Нягани все школы города перевели на дистант из-за ОРВИ

В Нягани школьников 5-11 классов отправили на дистанционное обучение
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Школьников 5-11 классов в Нягани перевели на дистанционное обучение по рекомендации Роспотребнадзора
Школьников 5-11 классов в Нягани перевели на дистанционное обучение по рекомендации Роспотребнадзора Фото:

В Нягани (ХМАО) ученики 5-11 классов будут учиться дистанционно с 18 по 24 ноября. Постановление о переводе на дистант подписал глава города Иван Ямашев.

«Согласно рекомендациям Роспотребнадзора с 18 по 24 ноября школьники города с пятого по 11 классы будут обучаться дистанционно. Подписал соответствующее постановление о дополнительных мерах по предотвращению распространения острых вирусных инфекций в городе Нягани», — рассказал Ямашев в своем telegram-канале.

Во время дистанционного обучения очное проведение занятий также исключат в учреждениях допобразования, культуры и спорта. Ограничение не коснется индивидуальных занятий. Школьники 1-4 классов продолжат посещать школы, так как они не перемещаются по классам. 

Такие меры власти Нягани ввели из-за неблагополучной эпидемиологической обстановки в городе. За минувшую неделю рост заболеваемости составил 29,5%. При этом большинство заболевших (82,8%) — дети. 

В Нягани уже отправлены на карантин по ОРВИ два класса в двух школах и две группы в двух детсадах. Еще шесть классов в разных школах и три группы в детских садах города на карантине по пневмонии.

Ранее URA.RU сообщало, что в ХМАО закрыли шесть школ и детский сад из-за ОРВИ. Заболеваемость ОРВИ в регионе составляет 81 случай на 10 тысяч населения.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Telegram-канал «Ханты, деньги, нефтевышки» — у нас всегда свежие события ХМАО. Подписывайтесь!

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В Нягани (ХМАО) ученики 5-11 классов будут учиться дистанционно с 18 по 24 ноября. Постановление о переводе на дистант подписал глава города Иван Ямашев. «Согласно рекомендациям Роспотребнадзора с 18 по 24 ноября школьники города с пятого по 11 классы будут обучаться дистанционно. Подписал соответствующее постановление о дополнительных мерах по предотвращению распространения острых вирусных инфекций в городе Нягани», — рассказал Ямашев в своем telegram-канале. Во время дистанционного обучения очное проведение занятий также исключат в учреждениях допобразования, культуры и спорта. Ограничение не коснется индивидуальных занятий. Школьники 1-4 классов продолжат посещать школы, так как они не перемещаются по классам.  Такие меры власти Нягани ввели из-за неблагополучной эпидемиологической обстановки в городе. За минувшую неделю рост заболеваемости составил 29,5%. При этом большинство заболевших (82,8%) — дети.  В Нягани уже отправлены на карантин по ОРВИ два класса в двух школах и две группы в двух детсадах. Еще шесть классов в разных школах и три группы в детских садах города на карантине по пневмонии. Ранее URA.RU сообщало, что в ХМАО закрыли шесть школ и детский сад из-за ОРВИ. Заболеваемость ОРВИ в регионе составляет 81 случай на 10 тысяч населения.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...