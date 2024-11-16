Полпред Жога примерил костюм боярина, выйдя со спектакля Машкова. Фото

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VIII Общероссийский форум стратегического развития «Города России: локомотивы роста». Екатеринбург, жога артем
Артем Жога делится с друзьями неформальной стороной своего пребывания на Урале Фото:

Полпред президента РФ в УрФО Артем Жога во время визита в Тобольск сходил на спектакль «Матросская тишина» в местный драмтеатр, куда приехала труппа Московского театра Олега Табакова под руководством Владимира Машкова. После представления Жога примерил костюм боярина.

В Тобольск он прилетел накануне. Спектакль Жога смотрел в компании тюменского губернатора Александра Моора. «Главную роль Абрама Ильича Шварца исполнил Владимир Машков», — рассказали в пресс-службе окружных властей. «Львович, как всегда, крут», — поделился Жога в своем личном аккаунте в Telegram (сообщения видят только друзья и знакомые). Вместе с Машковым Жога в начале года был сопредседателем избирательного штаба президента РФ Владимира Путина.

Фото в боярском костюме, размещенное там же, Жога шутливо сопроводил русской народной песней «Бояре, а мы к вам пришли». Еще одно подтверждение, что новый статус не изменил его человеческих качеств, не лишил самоиронии и юмора.

Полпредом Жога стал 2 октября. До этого он год руководил Народным советом ДНР, а перед приходом в политику командовал батальоном «Спарта».

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Полпред президента РФ в УрФО Артем Жога во время визита в Тобольск сходил на спектакль «Матросская тишина» в местный драмтеатр, куда приехала труппа Московского театра Олега Табакова под руководством Владимира Машкова. После представления Жога примерил костюм боярина. В Тобольск он прилетел накануне. Спектакль Жога смотрел в компании тюменского губернатора Александра Моора. «Главную роль Абрама Ильича Шварца исполнил Владимир Машков», — рассказали в пресс-службе окружных властей. «Львович, как всегда, крут», — поделился Жога в своем личном аккаунте в Telegram (сообщения видят только друзья и знакомые). Вместе с Машковым Жога в начале года был сопредседателем избирательного штаба президента РФ Владимира Путина. Фото в боярском костюме, размещенное там же, Жога шутливо сопроводил русской народной песней «Бояре, а мы к вам пришли». Еще одно подтверждение, что новый статус не изменил его человеческих качеств, не лишил самоиронии и юмора. Полпредом Жога стал 2 октября. До этого он год руководил Народным советом ДНР, а перед приходом в политику командовал батальоном «Спарта».
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