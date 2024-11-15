15 ноября 2024

В Магнитогорске пятый день ищут 15-летнюю девочку

© Служба новостей «URA.RU»
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Снегопад. Челябинск, девушка, зима, будущее, шуба, снегопад, климат
Девочка ушла в неизвестном направлении Фото:

В Магнитогорске с 11 ноября ведутся поиски 15-летнего подростка. Девочка ушла в неизвестном направлении. Об этом сообщает поисково-спасательный отряд «Альфа-спас».

«Город Магнитогорск разыскивает пропавшую Ксению Ш., 15 лет, которая ушла из дома №9 по улице Советская 11 ноября. По настоящее время ее местонахождение неизвестно», — говорится в сообщении активистов.

Челябинке на вид 15-17 лет. Была одета в темный пуховик с белыми полосками на рукавах, темные джины и кроссовки. Тех, кто владеет информацией о пропавшей, просят сообщить по номеру телефона 8-963-094-50-85.

Как URA.RU сообщало ранее, в Челябинске завершились поиски 71-летнего пенсионера Александра Рыжкова, который страдает потерей памяти. Его нашли живым.

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В Магнитогорске с 11 ноября ведутся поиски 15-летнего подростка. Девочка ушла в неизвестном направлении. Об этом сообщает поисково-спасательный отряд «Альфа-спас». «Город Магнитогорск разыскивает пропавшую Ксению Ш., 15 лет, которая ушла из дома №9 по улице Советская 11 ноября. По настоящее время ее местонахождение неизвестно», — говорится в сообщении активистов. Челябинке на вид 15-17 лет. Была одета в темный пуховик с белыми полосками на рукавах, темные джины и кроссовки. Тех, кто владеет информацией о пропавшей, просят сообщить по номеру телефона 8-963-094-50-85. Как URA.RU сообщало ранее, в Челябинске завершились поиски 71-летнего пенсионера Александра Рыжкова, который страдает потерей памяти. Его нашли живым.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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