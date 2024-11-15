Происшествия В Магнитогорске пятый день ищут 15-летнюю девочку 16 ноября 2024 в 14:49 Размер текста - 17 + Девочка ушла в неизвестном направлении Фото: Вадим Ахметов © URA.RU В Магнитогорске с 11 ноября ведутся поиски 15-летнего подростка. Девочка ушла в неизвестном направлении. Об этом сообщает поисково-спасательный отряд «Альфа-спас». «Город Магнитогорск разыскивает пропавшую Ксению Ш., 15 лет, которая ушла из дома №9 по улице Советская 11 ноября. По настоящее время ее местонахождение неизвестно», — говорится в сообщении активистов. Челябинке на вид 15-17 лет. Была одета в темный пуховик с белыми полосками на рукавах, темные джины и кроссовки. Тех, кто владеет информацией о пропавшей, просят сообщить по номеру телефона 8-963-094-50-85. Как URA.RU сообщало ранее, в Челябинске завершились поиски 71-летнего пенсионера Александра Рыжкова, который страдает потерей памяти. Его нашли живым. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым! В Магнитогорске с 11 ноября ведутся поиски 15-летнего подростка. Девочка ушла в неизвестном направлении. Об этом сообщает поисково-спасательный отряд «Альфа-спас». «Город Магнитогорск разыскивает пропавшую Ксению Ш., 15 лет, которая ушла из дома №9 по улице Советская 11 ноября. По настоящее время ее местонахождение неизвестно», — говорится в сообщении активистов. Челябинке на вид 15-17 лет. Была одета в темный пуховик с белыми полосками на рукавах, темные джины и кроссовки. Тех, кто владеет информацией о пропавшей, просят сообщить по номеру телефона 8-963-094-50-85. Как URA.RU сообщало ранее, в Челябинске завершились поиски 71-летнего пенсионера Александра Рыжкова, который страдает потерей памяти. Его нашли живым. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям