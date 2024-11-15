В Магнитогорске пятый день ищут 15-летнюю девочку

В Магнитогорске с 11 ноября ведутся поиски 15-летнего подростка. Девочка ушла в неизвестном направлении. Об этом сообщает поисково-спасательный отряд «Альфа-спас».
«Город Магнитогорск разыскивает пропавшую Ксению Ш., 15 лет, которая ушла из дома №9 по улице Советская 11 ноября. По настоящее время ее местонахождение неизвестно», — говорится в сообщении активистов.
Челябинке на вид 15-17 лет. Была одета в темный пуховик с белыми полосками на рукавах, темные джины и кроссовки. Тех, кто владеет информацией о пропавшей, просят сообщить по номеру телефона 8-963-094-50-85.
Как URA.RU сообщало ранее, в Челябинске завершились поиски 71-летнего пенсионера Александра Рыжкова, который страдает потерей памяти. Его нашли живым.
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