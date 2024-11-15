В свердловское Росимущество прибыл варяг на фоне мощного конфликта. Скрин

Дмитрий Шалгин временно возглавил филиал Росимущества в Свердловской области

16 ноября 2024 в 15:08 Размер текста - 17 +

Последняя смена руководства в Росимуществе была в конце 2021-го Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU Свердловское управление Росимущества временно возглавил Дмитрий Шалгин, ранее занимавший аналогичную должность в Астраханской области. Сведения о его назначении отражены в выписке ЕГРН, оказавшейся в распоряжении URA.RU. Данные о Шалгине в реестр внесли 14 ноября. «В Екатеринбурге он работает уже как минимум неделю. Статус действующего руководителя (Сергея Зубенко, у которого в декабре истекает контракт, — прим. ред.) неясен», — передал источник агентства. По словам другого собеседника, «не факт, что Шалгин станет полновесным руководителем управления». Зубенко возглавил областной филиал Росимущества в декабре 2021 года, сменив Алексея Рогова. До этого Зубенко был советником Сергея Зырянова — тогдашнего и. о. главы МУГИСО. Возглавив теруправление Росимущества, Зубенко инициировал большую ревизию старых сделок — полагая, что годами в Свердловской области существовала коррупционная схема по переводу федеральной земли в частную собственность под застройку. Бизнесмены, которых это коснулось, посчитали, что Зубенко банально переделывает рынок, и попросили силовиков проверить, не превышает ли он полномочия. Конфликт дошел до судов, которые идут до сих пор. Фото: читатель URA.RU Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Свердловское управление Росимущества временно возглавил Дмитрий Шалгин, ранее занимавший аналогичную должность в Астраханской области. Сведения о его назначении отражены в выписке ЕГРН, оказавшейся в распоряжении URA.RU. Данные о Шалгине в реестр внесли 14 ноября. «В Екатеринбурге он работает уже как минимум неделю. Статус действующего руководителя (Сергея Зубенко, у которого в декабре истекает контракт, — прим. ред.) неясен», — передал источник агентства. По словам другого собеседника, «не факт, что Шалгин станет полновесным руководителем управления». Зубенко возглавил областной филиал Росимущества в декабре 2021 года, сменив Алексея Рогова. До этого Зубенко был советником Сергея Зырянова — тогдашнего и. о. главы МУГИСО. Возглавив теруправление Росимущества, Зубенко инициировал большую ревизию старых сделок — полагая, что годами в Свердловской области существовала коррупционная схема по переводу федеральной земли в частную собственность под застройку. Бизнесмены, которых это коснулось, посчитали, что Зубенко банально переделывает рынок, и попросили силовиков проверить, не превышает ли он полномочия. Конфликт дошел до судов, которые идут до сих пор.