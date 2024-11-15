15 ноября 2024

В свердловское Росимущество прибыл варяг на фоне мощного конфликта. Скрин

Дмитрий Шалгин временно возглавил филиал Росимущества в Свердловской области
© Служба новостей «URA.RU»
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Росимущество по Свердловской области. Екатеринбург, росимущество
Последняя смена руководства в Росимуществе была в конце 2021-го Фото:

Свердловское управление Росимущества временно возглавил Дмитрий Шалгин, ранее занимавший аналогичную должность в Астраханской области. Сведения о его назначении отражены в выписке ЕГРН, оказавшейся в распоряжении URA.RU. Данные о Шалгине в реестр внесли 14 ноября.

«В Екатеринбурге он работает уже как минимум неделю. Статус действующего руководителя (Сергея Зубенко, у которого в декабре истекает контракт, — прим. ред.) неясен», — передал источник агентства. По словам другого собеседника, «не факт, что Шалгин станет полновесным руководителем управления».

Зубенко возглавил областной филиал Росимущества в декабре 2021 года, сменив Алексея Рогова. До этого Зубенко был советником Сергея Зырянова — тогдашнего и. о. главы МУГИСО.

Возглавив теруправление Росимущества, Зубенко инициировал большую ревизию старых сделок — полагая, что годами в Свердловской области существовала коррупционная схема по переводу федеральной земли в частную собственность под застройку. Бизнесмены, которых это коснулось, посчитали, что Зубенко банально переделывает рынок, и попросили силовиков проверить, не превышает ли он полномочия. Конфликт дошел до судов, которые идут до сих пор.

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Свердловское управление Росимущества временно возглавил Дмитрий Шалгин, ранее занимавший аналогичную должность в Астраханской области. Сведения о его назначении отражены в выписке ЕГРН, оказавшейся в распоряжении URA.RU. Данные о Шалгине в реестр внесли 14 ноября. «В Екатеринбурге он работает уже как минимум неделю. Статус действующего руководителя (Сергея Зубенко, у которого в декабре истекает контракт, — прим. ред.) неясен», — передал источник агентства. По словам другого собеседника, «не факт, что Шалгин станет полновесным руководителем управления». Зубенко возглавил областной филиал Росимущества в декабре 2021 года, сменив Алексея Рогова. До этого Зубенко был советником Сергея Зырянова — тогдашнего и. о. главы МУГИСО. Возглавив теруправление Росимущества, Зубенко инициировал большую ревизию старых сделок — полагая, что годами в Свердловской области существовала коррупционная схема по переводу федеральной земли в частную собственность под застройку. Бизнесмены, которых это коснулось, посчитали, что Зубенко банально переделывает рынок, и попросили силовиков проверить, не превышает ли он полномочия. Конфликт дошел до судов, которые идут до сих пор.
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© Служба новостей «URA.RU»
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17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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