Протестующие отказались покидать парламент после предложения президента Абхазии об отставке

Оппозиция в Абхазии отвергла идею проведения досрочных выборов
© Служба новостей «URA.RU»
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Оппозиция в Абхазии отвергла досрочные выборы
Оппозиция в Абхазии отвергла досрочные выборы Фото:
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Протестующие в Абхазии продолжают держать под контролем здание парламента, несмотря на предложение президента страны о проведении досрочных выборов. Участники акции отказались покидать административный комплекс.

«Протестующие у администрации президента Абхазии отвергли предложение Бжании о проведении досрочных выборов», — передает корреспондент РИА Новости. Также уточняется, что оппозиционеры не собираются уходить с территории парламента.

В Абхазии в ноябре развернулись обширные протестные акции. Оппозиция выразила решительный протест против одобрения соглашения о вложениях России в экономику республики. Представители оппозиции утверждают, что от данного договора не будет экономической пользы для Абхазии. Участники акции предъявили ряд ультиматумов, которые, по их словам, направлены на решение экономического кризиса в стране. Спустя несколько дней протестов, президент Абхазии Аслан Бжания объявил о своем решении уйти в отставку.

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Протестующие в Абхазии продолжают держать под контролем здание парламента, несмотря на предложение президента страны о проведении досрочных выборов. Участники акции отказались покидать административный комплекс. «Протестующие у администрации президента Абхазии отвергли предложение Бжании о проведении досрочных выборов», — передает корреспондент РИА Новости. Также уточняется, что оппозиционеры не собираются уходить с территории парламента. В Абхазии в ноябре развернулись обширные протестные акции. Оппозиция выразила решительный протест против одобрения соглашения о вложениях России в экономику республики. Представители оппозиции утверждают, что от данного договора не будет экономической пользы для Абхазии. Участники акции предъявили ряд ультиматумов, которые, по их словам, направлены на решение экономического кризиса в стране. Спустя несколько дней протестов, президент Абхазии Аслан Бжания объявил о своем решении уйти в отставку.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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