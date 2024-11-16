Протестующие отказались покидать парламент после предложения президента Абхазии об отставке

Протестующие в Абхазии продолжают держать под контролем здание парламента, несмотря на предложение президента страны о проведении досрочных выборов. Участники акции отказались покидать административный комплекс.
«Протестующие у администрации президента Абхазии отвергли предложение Бжании о проведении досрочных выборов», — передает корреспондент РИА Новости. Также уточняется, что оппозиционеры не собираются уходить с территории парламента.
В Абхазии в ноябре развернулись обширные протестные акции. Оппозиция выразила решительный протест против одобрения соглашения о вложениях России в экономику республики. Представители оппозиции утверждают, что от данного договора не будет экономической пользы для Абхазии. Участники акции предъявили ряд ультиматумов, которые, по их словам, направлены на решение экономического кризиса в стране. Спустя несколько дней протестов, президент Абхазии Аслан Бжания объявил о своем решении уйти в отставку.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.