Президент Абхазии покинул столицу, оппозиция выдвинула условия: главное о ситуации

Президент Абхазии Аслан Бжания отказался от требования оппозиции уйти в отставку, покинув столицу Сухум. Тем временем протестующие против ратификации соглашения с Россией выдвинули ряд ультиматумов, которые, по их мнению, нацелены на преодолению экономического кризиса в стране. О чем заявили активисты и что предпринимает действующая власть республики, в материале URA.RU.
Заявление Бжании на фоне протестов
Президент Абхазии Аслан Бжания заявил, что не собирается уходить в отставку и продолжит выполнять свои обязанности как глава государства. По его словам, руководство страны работает в штатном режиме. Он попросил граждан не поддаваться на провокации и заявил, что в Абхазии будут включать усилия по ликвидации последствий случившихся событий.
Где сейчас находится президент
Президент Абхазии Аслан Бжания временно покинул столицу Абхазии Сухум. Об этом сообщила пресс-служба главы государства. В ведомстве добавили, что в настоящее время Бжания находится в родном селе Тамыш. Подробности о перемещении или планах президента не разглашаются, при этом в его пресс-службе опровергли информацию о том, что руководитель уехал на территорию российской военной базы.
Требования оппозиции
Ультиматум действующему главе государства Аслану Бжании выдвинул представитель оппозиционных сил Абхазии Леван Микаа. Он потребовал от президента подать в отставку в течение часа.
В свою очередь председатель оппозиционной общественной организации «Абхазское народное движение» Адгур Ардзинба потребовал проведения внеочередных досрочных выборов и назначения до этого времени премьером человека, который временно будет исполнять обязанности президента. Другой оппозиционный депутат — Кан Кварчия подчеркнул, что необходимо прекратить переговоры с властями республики, чтобы «наращивать свои силы».
Представители оппозиции и общественных организаций Абхазии объединили усилия для создания координационного совета. Структура заявила об организации переговоров с целью преодоления текущего политического кризиса. Общественная палата Абхазии призвала все стороны конфликта «возобновить нормальную работу государственных институтов и наладить политический диалог».
Причина конфликта
В пятницу, 15 ноября, было запланировано заседание парламента Абхазии, целью которого было обсуждение ратификации договора с РФ о реализации инвестиционных проектов российскими компаниями на территории республики. Однако оппозиция выразила мнение, что данное соглашение представляет угрозу для экономики и суверенитета Абхазии. Активисты подчеркнули, что их действия не следует воспринимать как антироссийские. Они заявили, что направились к парламенту не для выражения протеста против России, а для защиты национальных интересов своей страны.
Позиция МИД РФ
Россия выразила озабоченность текущей политической ситуацией в Абхазии, где наблюдается обострение внутренних противоречий. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. По ее словам, оппозиционные силы в республике отказались от диалога с законной властью, что привело к ухудшению обстановки.
Захарова также выразила мнение о том, что такие кризисные сценарии отрицательно сказываются на привлечении иностранных инвестиций, которые крайне важны для социально-экономического развития Абхазии. Представитель МИД подчеркнула — Российская Федерация не вмешивается во внутренние дела республики и надеется на мирное разрешение конфликта.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.