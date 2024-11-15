Лихач на Bentley, устроивший жесткое ДТП в Екатеринбурге, оказался сыном «киосочного короля». Фото

Участник аварии с Bentley в Екатеринбурге оказался сыном бизнесмена

16 ноября 2024 в 17:45 Размер текста - 17 +

Стражи порядка привлекли парня к административной ответственности Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Парень на Bentley, устроивший на днях жесткое ДТП в Екатеринбурге, оказался сыном бизнесмена азербайджанского происхождения, владеющего множеством объектов на Сортировке. Об этом URA.RU сообщил источник, знакомый с ситуацией. Авария произошла 14 ноября. Водитель элитного авто, двигаясь по улице Черепанова, выехал на встречную полосу и столкнулся с Hyundai. После этого он выехал с проезжей части влево и врезался в опору освещения. Управлявший Bentley Эмиль И. (его имя называет источник агентства) признан виновником ДТП. По данным полиции, на нем 194 штрафа за последний три года. Эмиль активно ведет блоги Фото: соцсети Судя по соцсетям молодого человека (ведет он их активно), он любитель дорогих машин и быстрой езды. В СМИ также появлялась информация о дружбе Эмиля с криминальным авторитетом Марселем Гасановым (Bentley якобы ранее принадлежала ему). «Отец блогера — Шамиль И. — занимается уличной торговлей, у него большое количество точек, в частности, на [улице] Технической. Часть из них он сдает в аренду», — передал собеседник. По его данным, силовики ранее проверяли Шамиля на причастность к незаконной торговле алкоголем, но подтверждений не нашли. Дозвониться до предпринимателя по имеющемуся в распоряжении редакции телефону к моменту публикации не удалось. Фото: соцсети Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Парень на Bentley, устроивший на днях жесткое ДТП в Екатеринбурге, оказался сыном бизнесмена азербайджанского происхождения, владеющего множеством объектов на Сортировке. Об этом URA.RU сообщил источник, знакомый с ситуацией. Авария произошла 14 ноября. Водитель элитного авто, двигаясь по улице Черепанова, выехал на встречную полосу и столкнулся с Hyundai. После этого он выехал с проезжей части влево и врезался в опору освещения. Управлявший Bentley Эмиль И. (его имя называет источник агентства) признан виновником ДТП. По данным полиции, на нем 194 штрафа за последний три года. Судя по соцсетям молодого человека (ведет он их активно), он любитель дорогих машин и быстрой езды. В СМИ также появлялась информация о дружбе Эмиля с криминальным авторитетом Марселем Гасановым (Bentley якобы ранее принадлежала ему). «Отец блогера — Шамиль И. — занимается уличной торговлей, у него большое количество точек, в частности, на [улице] Технической. Часть из них он сдает в аренду», — передал собеседник. По его данным, силовики ранее проверяли Шамиля на причастность к незаконной торговле алкоголем, но подтверждений не нашли. Дозвониться до предпринимателя по имеющемуся в распоряжении редакции телефону к моменту публикации не удалось.