«Любит жить на широкую ногу»: что известно о самом скандальном авторитете Екатеринбурга

Криминального авторитета Марселя Гасанова хотели из мести убить в Екатеринбурге

03 ноября 2024 в 12:53 Размер текста - 17 +

Марсель Гасанов часто попадает в скандальные и криминальные хроники Фото читателя URA.RU Марсель Гасанов — самый скандальный авторитет Екатеринбурга. Его имя всплывает в криминальной хронике стабильно раз в несколько недель. Он позиционирует себя «решалой», помогающим в сложных вопросах местным бизнесменам и меценатам. При этом позиция известного дагестанца в криминальной иерархии, по словам источника URA.RU, не так высока. Какой у него статус и что это означает, — в материале агентства. В 2010-е годы Гасанов попал в свердловскую ИК (архивное фото) Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Гасанов родился 3 сентября 1990 года в дагестанском селе Кумух. В Екатеринбург приехал в 2016-м: тогда он только вышел из свердловской колонии, где провел шесть лет за разбой. Кавказец решил осесть на Урале. Спустя три года, в 2019-м, он получил новый срок — год условно за хранение оружия. Через несколько месяцев Марселя поймали на пьяной езде, но он сумел избежать наказания: всячески затягивал расследование, и дело в итоге закрыли за истечением срока давности. Известно, что он женат — избранницу зовут Анна (28 лет), по неофициальной информации, она в прошлом спортсменка. Детей у пары, говорят, нет. Новость по теме Силовики отобрали у екатеринбургского авторитета «Бентли» и «Гелик». Фото Статус криминального авторитета Гасанов приобрел именно во время отсидки в свердловской тюрьме. Освободившись, он стал собирать вокруг себя выходцев из криминального мира. Себя он позиционировал и позиционирует как «решалу» в вопросах, выходящих за грани правового поля. «Деятельность Марселя заключается в выбивании долгов, типа коллектора. Также в сфере его интересов полулегальные парковки и помощь с обналичиванием средств», — сказал один из собеседников агентства. Другой при этом подчеркнул, что статус Гасанова в криминальном мире не так высок, как он хочет сам показать. «Есть градации среди криминала: „вор в законе“, „бродяга“, „смотрящий“ и „всякая шушара“. Так вот Марсель „бродяга“. У него подвешенный язык, он изворотливый, уверенно себя ведет на разных стрелках. Имеет какой-то пистолет и иногда стреляет из него для запугивания. По факту никаких убийств и серьезных действий он не совершает», — говорит второй собеседник агентства. По словам источника, Марсель имеет статус «бродяги» и живет по арестантским понятиям Фото: соцсети Судя по открытым источникам, в криминальном сообществе «бродягой» называют заключенных, которые строго придерживаются арестантских понятий. Эти люди выделяются среди остальных заключенных своей активностью, они всегда доминируют. Именно «бродяга» может разрешать конфликты, которые нередко возникают между зеками. Решаются такие вопросы по неписаным тюремным законам. Гасанова считают проводником интересов чеченского криминала в Свердловской области. Сам он называл себя связным вора в законе Ахмеда Шалинского (Ахмед Домбаев). Впрочем, в настоящее время Гасанова чаще видят в окружении лиц, приближенных к азербайджанской диаспоре. Говорят, один из известных юристов азербайджанского происхождения помогает вытаскивать Гасанова из разных переделок, в которые он попадает с завидной частотой. Марселя Гасанова якобы даже хотели убить после одного из конфликтов Фото: Вадим Ахметов © URA.RU «У Гасанова всегда, постоянно есть с кем-то конфликт, такой он человек. Однажды полиция задержала одного армянина, и у того был при себе ствол. На вопрос — зачем оружие — армянин заявил: „чтобы убить Гасанова“. У них с Марселем был какой-то конфликт из-за парковок, и Гасанов то ли стрелял в него, то ли они толпой этого армянина избили. И он купил пистолет с глушителем, чтобы Марселя грохнуть», — рассказал первый собеседник агентства. По его мнению, Гасанов крайне скуп и ни за что не любит платить. Это отчасти подтверждается выходкой «бродяги» в элитном интим-салоне «Распутин», где он отказался отдать 50 тысяч рублей проститутке за услуги, а потом ударил администраторшу заведения. Второй собеседник отмечает, что в последнее время Марсель регулярно появляется на людях в неадекватном состоянии. Именно этим он объяснил другой инцидент, когда Гасанов дал пощечину уже сотруднице ресторана, которая сделала ему замечание. Новость по теме Появилось видео драки авторитета с экс-чекистом в небоскребе Екатеринбурга «Марсель любит жить красиво и на широкую ногу, но за чужой счет. У него недавно арестовали Bentley, а за что? Гасанов взял автомобиль у одного азербайджанца покататься, потом вроде как договорился, что купит, но деньги не отдал. А Bentley подарил своей жене — мол, катайся, тачка твоя. Позже азербайджанец узнал, что он якобы заключил договор с женой Марселя, хотя ничего не заключал. Оказалось, что подпись его была подделана», — рассказал историю с элитной иномаркой инсайдер. «Своими руками он ничего не делает, никогда. Когда разбил „Гелендваген“, за руль то ли родственника усадил, то ли даже жену. А ведь сам ехал пьяный из клуба», — добавил другой источник. По его словам, раньше у Марселя была крыша в силовых структурах, если ли она сейчас, данные разнятся. «Никто не хочет за него впрягаться. Из-за прежних связей с силовиками он теряет криминальные позиции. Более того, в узких криминальных кругах его репутация оказалась подпорчена после недавнего случая на ВИЗе. По криминальным понятиям это закрывает ему дальнейшее криминальное развитие в Екатеринбурге», — считает источник. Он имеет в виду августовский инцидент. Марсель назначил встречу представителям ОПГ «Визовские» в их штаб-квартире — отеле «Визави». А сам не пришел. В итоге спецназ задержал сразу нескольких парней спортивного телосложения, среди которых был авторитет по прозвищу Промот, близкий к лидеру банды Валерию Яковлеву. А за пару месяцев до этого Гасанов подрался в башне «Исеть» с бывшим чекистом Евгением Пупышевым. Его арестовали на 10 суток по хулиганской статье, но спецприемника Марсель избежал — сославшись на проблемы со здоровьем. Еще тогда ходили слухи, что после драки с Пупышевым руководство свердловской полиции скомандовало собрать на Гасанова уголовную фактуру. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Марсель Гасанов — самый скандальный авторитет Екатеринбурга. Его имя всплывает в криминальной хронике стабильно раз в несколько недель. Он позиционирует себя «решалой», помогающим в сложных вопросах местным бизнесменам и меценатам. При этом позиция известного дагестанца в криминальной иерархии, по словам источника URA.RU, не так высока. Какой у него статус и что это означает, — в материале агентства. Гасанов родился 3 сентября 1990 года в дагестанском селе Кумух. В Екатеринбург приехал в 2016-м: тогда он только вышел из свердловской колонии, где провел шесть лет за разбой. Кавказец решил осесть на Урале. Спустя три года, в 2019-м, он получил новый срок — год условно за хранение оружия. Через несколько месяцев Марселя поймали на пьяной езде, но он сумел избежать наказания: всячески затягивал расследование, и дело в итоге закрыли за истечением срока давности. Известно, что он женат — избранницу зовут Анна (28 лет), по неофициальной информации, она в прошлом спортсменка. Детей у пары, говорят, нет. Статус криминального авторитета Гасанов приобрел именно во время отсидки в свердловской тюрьме. Освободившись, он стал собирать вокруг себя выходцев из криминального мира. Себя он позиционировал и позиционирует как «решалу» в вопросах, выходящих за грани правового поля. «Деятельность Марселя заключается в выбивании долгов, типа коллектора. Также в сфере его интересов полулегальные парковки и помощь с обналичиванием средств», — сказал один из собеседников агентства. Другой при этом подчеркнул, что статус Гасанова в криминальном мире не так высок, как он хочет сам показать. «Есть градации среди криминала: „вор в законе“, „бродяга“, „смотрящий“ и „всякая шушара“. Так вот Марсель „бродяга“. У него подвешенный язык, он изворотливый, уверенно себя ведет на разных стрелках. Имеет какой-то пистолет и иногда стреляет из него для запугивания. По факту никаких убийств и серьезных действий он не совершает», — говорит второй собеседник агентства. Судя по открытым источникам, в криминальном сообществе «бродягой» называют заключенных, которые строго придерживаются арестантских понятий. Эти люди выделяются среди остальных заключенных своей активностью, они всегда доминируют. Именно «бродяга» может разрешать конфликты, которые нередко возникают между зеками. Решаются такие вопросы по неписаным тюремным законам. Гасанова считают проводником интересов чеченского криминала в Свердловской области. Сам он называл себя связным вора в законе Ахмеда Шалинского (Ахмед Домбаев). Впрочем, в настоящее время Гасанова чаще видят в окружении лиц, приближенных к азербайджанской диаспоре. Говорят, один из известных юристов азербайджанского происхождения помогает вытаскивать Гасанова из разных переделок, в которые он попадает с завидной частотой. «У Гасанова всегда, постоянно есть с кем-то конфликт, такой он человек. Однажды полиция задержала одного армянина, и у того был при себе ствол. На вопрос — зачем оружие — армянин заявил: „чтобы убить Гасанова“. У них с Марселем был какой-то конфликт из-за парковок, и Гасанов то ли стрелял в него, то ли они толпой этого армянина избили. И он купил пистолет с глушителем, чтобы Марселя грохнуть», — рассказал первый собеседник агентства. По его мнению, Гасанов крайне скуп и ни за что не любит платить. Это отчасти подтверждается выходкой «бродяги» в элитном интим-салоне «Распутин», где он отказался отдать 50 тысяч рублей проститутке за услуги, а потом ударил администраторшу заведения. Второй собеседник отмечает, что в последнее время Марсель регулярно появляется на людях в неадекватном состоянии. Именно этим он объяснил другой инцидент, когда Гасанов дал пощечину уже сотруднице ресторана, которая сделала ему замечание. «Марсель любит жить красиво и на широкую ногу, но за чужой счет. У него недавно арестовали Bentley, а за что? Гасанов взял автомобиль у одного азербайджанца покататься, потом вроде как договорился, что купит, но деньги не отдал. А Bentley подарил своей жене — мол, катайся, тачка твоя. Позже азербайджанец узнал, что он якобы заключил договор с женой Марселя, хотя ничего не заключал. Оказалось, что подпись его была подделана», — рассказал историю с элитной иномаркой инсайдер. «Своими руками он ничего не делает, никогда. Когда разбил „Гелендваген“, за руль то ли родственника усадил, то ли даже жену. А ведь сам ехал пьяный из клуба», — добавил другой источник. По его словам, раньше у Марселя была крыша в силовых структурах, если ли она сейчас, данные разнятся. «Никто не хочет за него впрягаться. Из-за прежних связей с силовиками он теряет криминальные позиции. Более того, в узких криминальных кругах его репутация оказалась подпорчена после недавнего случая на ВИЗе. По криминальным понятиям это закрывает ему дальнейшее криминальное развитие в Екатеринбурге», — считает источник. Он имеет в виду августовский инцидент. Марсель назначил встречу представителям ОПГ «Визовские» в их штаб-квартире — отеле «Визави». А сам не пришел. В итоге спецназ задержал сразу нескольких парней спортивного телосложения, среди которых был авторитет по прозвищу Промот, близкий к лидеру банды Валерию Яковлеву. А за пару месяцев до этого Гасанов подрался в башне «Исеть» с бывшим чекистом Евгением Пупышевым. Его арестовали на 10 суток по хулиганской статье, но спецприемника Марсель избежал — сославшись на проблемы со здоровьем. Еще тогда ходили слухи, что после драки с Пупышевым руководство свердловской полиции скомандовало собрать на Гасанова уголовную фактуру.