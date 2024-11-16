На собрании дрифтеров в Одинцово Московской области известный автоблогер Гаджи Гаджиев на BMW врезался в толпу. В результате аварии пострадали женщина с ребенком и молодой человек, которых немедленно госпитализировала скорая помощь.
«Предварительно, за рулем BMW, которая сбила людей на собрании дрифтеров, находился известный автоблогер Гаджи Гаджиев... В какой-то момент машина врезалась в толпу, пострадала женщина с ребенком, которая стояла в первом ряду, и парень. Их забрала скорая», — пишет telegram-канал Baza.
Год назад Гаджиев уже попадал в поле зрения правоохранительных органов за опасное вождение. МВД по Дагестану выпустило видео, на котором блогер признавался в лихачестве. По словам самого блогера, его должны были лишить водительских прав. После этого инцидента на Гаджиева было оформлено шесть административных материалов. Тогда автоблогер переехал в Москву, где продолжил участвовать в дрифтерских мероприятиях.
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