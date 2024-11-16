Baza: известный автоблогер на BMW влетел в ребенка и женщину. Видео

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Автоблогер Гаджи Гаджиев на BMW влетел в ребенка и женщину
Автоблогер Гаджи Гаджиев на BMW влетел в ребенка и женщину Фото:

На собрании дрифтеров в Одинцово Московской области известный автоблогер Гаджи Гаджиев на BMW врезался в толпу. В результате аварии пострадали женщина с ребенком и молодой человек, которых немедленно госпитализировала скорая помощь.

«Предварительно, за рулем BMW, которая сбила людей на собрании дрифтеров, находился известный автоблогер Гаджи Гаджиев... В какой-то момент машина врезалась в толпу, пострадала женщина с ребенком, которая стояла в первом ряду, и парень. Их забрала скорая», — пишет telegram-канал Baza.

Год назад Гаджиев уже попадал в поле зрения правоохранительных органов за опасное вождение. МВД по Дагестану выпустило видео, на котором блогер признавался в лихачестве. По словам самого блогера, его должны были лишить водительских прав. После этого инцидента на Гаджиева было оформлено шесть административных материалов. Тогда автоблогер переехал в Москву, где продолжил участвовать в дрифтерских мероприятиях. 

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На собрании дрифтеров в Одинцово Московской области известный автоблогер Гаджи Гаджиев на BMW врезался в толпу. В результате аварии пострадали женщина с ребенком и молодой человек, которых немедленно госпитализировала скорая помощь. «Предварительно, за рулем BMW, которая сбила людей на собрании дрифтеров, находился известный автоблогер Гаджи Гаджиев... В какой-то момент машина врезалась в толпу, пострадала женщина с ребенком, которая стояла в первом ряду, и парень. Их забрала скорая», — пишет telegram-канал Baza. Год назад Гаджиев уже попадал в поле зрения правоохранительных органов за опасное вождение. МВД по Дагестану выпустило видео, на котором блогер признавался в лихачестве. По словам самого блогера, его должны были лишить водительских прав. После этого инцидента на Гаджиева было оформлено шесть административных материалов. Тогда автоблогер переехал в Москву, где продолжил участвовать в дрифтерских мероприятиях. 
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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