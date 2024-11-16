Захарова назвала Бербок «оголтелой ксенофобкой»

Официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала министра иностранных дел Германии Анналену Бербок «оголтелой ксенофобкой». Она также указала на ряд вопросов к политике ФРГ.
«В этой связи у меня несколько вопросов к этой оголтелой ксенофобке», — написала Захарова в своем telegram-канале. Это заявление было сделано в ответ на требование Бербок о поставках дальнобойного оружия Украине.
Захарова указала, что в прошлом на территории Германии было более четырех тысяч городов и населенных пунктов, присвоивших Гитлеру звание почетного гражданина. В то время как на территории бывшей Западной Германии многие места до сих пор вспоминают его наряду с действительно «заслуженными уроженцами». В МИД РФ подняли вопрос о целесообразности сохранения статуса Адольфа Гитлера и других представителей Третьего рейха в качестве почетных граждан.
Представитель подчеркнула, что общественное давление и работа историков иногда способствуют снятию подобных титулов, как это произошло в 2024 году в городе Бад-Хоннеф, «но многие населенные пункты все еще избегают юридического разрыва с нацистским прошлым».
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.