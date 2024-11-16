Захарова назвала Бербок «оголтелой ксенофобкой»

Захарова ответила на заявление Бербок о поставках Украине дальнобойного оружия
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Захарова выразила критику в адрес главы МИД ФРГ Бербок
Захарова выразила критику в адрес главы МИД ФРГ Бербок Фото:

Официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала министра иностранных дел Германии Анналену Бербок «оголтелой ксенофобкой». Она также указала на ряд вопросов к политике ФРГ. 

«В этой связи у меня несколько вопросов к этой оголтелой ксенофобке», — написала Захарова в своем telegram-канале. Это заявление было сделано в ответ на требование Бербок о поставках дальнобойного оружия Украине.

Захарова указала, что в прошлом на территории Германии было более четырех тысяч городов и населенных пунктов, присвоивших Гитлеру звание почетного гражданина. В то время как на территории бывшей Западной Германии многие места до сих пор вспоминают его наряду с действительно «заслуженными уроженцами». В МИД РФ подняли вопрос о целесообразности сохранения статуса Адольфа Гитлера и других представителей Третьего рейха в качестве почетных граждан.

Представитель подчеркнула, что общественное давление и работа историков иногда способствуют снятию подобных титулов, как это произошло в 2024 году в городе Бад-Хоннеф, «но многие населенные пункты все еще избегают юридического разрыва с нацистским прошлым».

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Официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала министра иностранных дел Германии Анналену Бербок «оголтелой ксенофобкой». Она также указала на ряд вопросов к политике ФРГ.  «В этой связи у меня несколько вопросов к этой оголтелой ксенофобке», — написала Захарова в своем telegram-канале. Это заявление было сделано в ответ на требование Бербок о поставках дальнобойного оружия Украине. Захарова указала, что в прошлом на территории Германии было более четырех тысяч городов и населенных пунктов, присвоивших Гитлеру звание почетного гражданина. В то время как на территории бывшей Западной Германии многие места до сих пор вспоминают его наряду с действительно «заслуженными уроженцами». В МИД РФ подняли вопрос о целесообразности сохранения статуса Адольфа Гитлера и других представителей Третьего рейха в качестве почетных граждан. Представитель подчеркнула, что общественное давление и работа историков иногда способствуют снятию подобных титулов, как это произошло в 2024 году в городе Бад-Хоннеф, «но многие населенные пункты все еще избегают юридического разрыва с нацистским прошлым».
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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