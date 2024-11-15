Из челябинского аэропорта почти на сутки задержали рейс до Москвы

Пассажиры почти сутки ждут вылета в Москву
В Челябинске на 21 час перенесли вылет самолета в Москву. Он должен был отправиться в столицу в 5:30 в субботу, 16 ноября, но вылет отложили до двух ночи 17 ноября. Это следует из данных онлайн-табло аэропорта.
«Номер рейса: ДР 6568. Время по расписанию: 16 ноября 05:30. Расчетное время: 17 ноября 02:10», — говорится на сайте аэропорта «Курчатов».
Авиакомпания, осуществляющая перевозку, — «Победа». По информации пассажиров, им предложили оформить возврат денег.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Что случилось в Челябинске и Магнитогорске? Переходите и подписывайтесь на telegram-каналы «Челябинск, который смог» и «Стальной Магнитогорск», чтобы узнавать все новости первыми!