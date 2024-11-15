15 ноября 2024

Из челябинского аэропорта почти на сутки задержали рейс до Москвы

© Служба новостей «URA.RU»
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Встреча чемпионов параолимпиады во Франции в аэропорту Курчатов. Челябинск, аэропорт, стойка регистрации
Пассажиры почти сутки ждут вылета в Москву Фото:

В Челябинске на 21 час перенесли вылет самолета в Москву. Он должен был отправиться в столицу в 5:30 в субботу, 16 ноября, но вылет отложили до двух ночи 17 ноября. Это следует из данных онлайн-табло аэропорта.

«Номер рейса: ДР 6568. Время по расписанию: 16 ноября 05:30. Расчетное время: 17 ноября 02:10», — говорится на сайте аэропорта «Курчатов».

Авиакомпания, осуществляющая перевозку, — «Победа». По информации пассажиров, им предложили оформить возврат денег.

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В Челябинске на 21 час перенесли вылет самолета в Москву. Он должен был отправиться в столицу в 5:30 в субботу, 16 ноября, но вылет отложили до двух ночи 17 ноября. Это следует из данных онлайн-табло аэропорта. «Номер рейса: ДР 6568. Время по расписанию: 16 ноября 05:30. Расчетное время: 17 ноября 02:10», — говорится на сайте аэропорта «Курчатов». Авиакомпания, осуществляющая перевозку, — «Победа». По информации пассажиров, им предложили оформить возврат денег.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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