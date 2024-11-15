15 ноября 2024

В Челябинске третий день ищут 13-летнего подростка

© Служба новостей «URA.RU»
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Виды города. Челябинск, сугроб, девушка, рельсы, подросток, женщина, сосули, жд пути
В Челябинске три дня разыскивают подростка Фото:

В Парковом районе Челябинска потерялся 13-летний школьник. В последний раз его видели 14 ноября. Об этом сообщили активисты поисково-спасательного отряда «Легион-СПАС».

«Пропал человек. Дмитрий Владимирович З., 13 лет. Был замечен 14 ноября по ул. Габдуллы Тукая, 11. С тех пор его местоположение неизвестно», — сообщили поисковики.

В отряде уточнили, что ребенок был одет в зеленую шапку, синюю куртку, темно-синие брюки и черные ботинки. Его рост составляет около 155 сантиметров. Обладающих какой-либо информацией просят обратиться по телефону: 8-962-926-82-22.

Как ранее писало URA.RU, в Магнитогорске ищут 15-летнюю девочку. Она ушла в неизвестном направлении пять дней назад. Была одета в темный пуховик с белыми полосками на рукавах, темные джины и кроссовки.

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В Парковом районе Челябинска потерялся 13-летний школьник. В последний раз его видели 14 ноября. Об этом сообщили активисты поисково-спасательного отряда «Легион-СПАС». «Пропал человек. Дмитрий Владимирович З., 13 лет. Был замечен 14 ноября по ул. Габдуллы Тукая, 11. С тех пор его местоположение неизвестно», — сообщили поисковики. В отряде уточнили, что ребенок был одет в зеленую шапку, синюю куртку, темно-синие брюки и черные ботинки. Его рост составляет около 155 сантиметров. Обладающих какой-либо информацией просят обратиться по телефону: 8-962-926-82-22. Как ранее писало URA.RU, в Магнитогорске ищут 15-летнюю девочку. Она ушла в неизвестном направлении пять дней назад. Была одета в темный пуховик с белыми полосками на рукавах, темные джины и кроссовки.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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