В Челябинске третий день ищут 13-летнего подростка

В Парковом районе Челябинска потерялся 13-летний школьник. В последний раз его видели 14 ноября. Об этом сообщили активисты поисково-спасательного отряда «Легион-СПАС».
«Пропал человек. Дмитрий Владимирович З., 13 лет. Был замечен 14 ноября по ул. Габдуллы Тукая, 11. С тех пор его местоположение неизвестно», — сообщили поисковики.
В отряде уточнили, что ребенок был одет в зеленую шапку, синюю куртку, темно-синие брюки и черные ботинки. Его рост составляет около 155 сантиметров. Обладающих какой-либо информацией просят обратиться по телефону: 8-962-926-82-22.
Как ранее писало URA.RU, в Магнитогорске ищут 15-летнюю девочку. Она ушла в неизвестном направлении пять дней назад. Была одета в темный пуховик с белыми полосками на рукавах, темные джины и кроссовки.
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