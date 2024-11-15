В Челябинске третий день ищут 13-летнего подростка

16 ноября 2024 в 20:24 Размер текста - 17 +

В Челябинске три дня разыскивают подростка Фото: Размик Закарян © URA.RU В Парковом районе Челябинска потерялся 13-летний школьник. В последний раз его видели 14 ноября. Об этом сообщили активисты поисково-спасательного отряда «Легион-СПАС». «Пропал человек. Дмитрий Владимирович З., 13 лет. Был замечен 14 ноября по ул. Габдуллы Тукая, 11. С тех пор его местоположение неизвестно», — сообщили поисковики. В отряде уточнили, что ребенок был одет в зеленую шапку, синюю куртку, темно-синие брюки и черные ботинки. Его рост составляет около 155 сантиметров. Обладающих какой-либо информацией просят обратиться по телефону: 8-962-926-82-22. Как ранее писало URA.RU, в Магнитогорске ищут 15-летнюю девочку. Она ушла в неизвестном направлении пять дней назад. Была одета в темный пуховик с белыми полосками на рукавах, темные джины и кроссовки. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Парковом районе Челябинска потерялся 13-летний школьник. В последний раз его видели 14 ноября. Об этом сообщили активисты поисково-спасательного отряда «Легион-СПАС». «Пропал человек. Дмитрий Владимирович З., 13 лет. Был замечен 14 ноября по ул. Габдуллы Тукая, 11. С тех пор его местоположение неизвестно», — сообщили поисковики. В отряде уточнили, что ребенок был одет в зеленую шапку, синюю куртку, темно-синие брюки и черные ботинки. Его рост составляет около 155 сантиметров. Обладающих какой-либо информацией просят обратиться по телефону: 8-962-926-82-22. Как ранее писало URA.RU, в Магнитогорске ищут 15-летнюю девочку. Она ушла в неизвестном направлении пять дней назад. Была одета в темный пуховик с белыми полосками на рукавах, темные джины и кроссовки.