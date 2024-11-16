CDS: Путину будут звонить другие главы европейских стран

После телефонного разговора между президентом России Владимиром Путиным и канцлером Германии Олафом Шольцем, ожидается, что другие европейские лидеры также начнут связываться с российским президентом. Об этом сообщает обозреватель газеты Corriere della Sera Федерико Рампини.
«Остается еще два месяца до инаугурации Трампа, но в воздухе уже явная разморозка отношений с Москвой <...> Европа вполне может начать действовать», — пишет Рампини в своей статье. По его мнению, это стало первым международным результатом после избрания Дональда Трампа. Он отмечает, что попытки возобновления диалога с Россией в Европе были остановлены из-за политического давления со стороны администрации Джо Байдена.
В статье также обсуждаются причины, по которым Шольц первым из западных лидеров инициировал разговор с Путиным. Это вызвало недовольство в Париже и Брюсселе и беспокойство в Варшаве, Риге и Стокгольме. Рампини объясняет это внутриполитическими трудностями Шольца, так и экономическим кризисом в Германии, связанным с потерей доступа к дешевой российской энергии и сокращением экспорта в Китай.
Ранее, 15 ноября, состоялся телефонный разговор между Владимиром Путиным и Олафом Шольцем. Инициатива проведения беседы исходила от немецкой стороны, как сообщает пресс-служба Кремля. Основные темы, поднятые во время разговора, включали обсуждение текущей ситуации на Украине, взаимоотношения между Россией и Германией, а также обстановку на Ближнем Востоке.
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