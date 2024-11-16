16 ноября 2024

Маск поиздевался над Зеленским из-за слов о переговорах с Россией

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Илон Маск подумал, что президент Украины шутит, говоря о переговорах с Россией
Илон Маск подумал, что президент Украины шутит, говоря о переговорах с Россией Фото:

Американский бизнесмен Илон Маск назвал потрясающим чувство юмора у президента Украины Владимира Зеленского. Такую оценку миллиардер дал в ответ на вырезку из интервью, где украинский лидер заявил, что Киев нельзя усадить за стол переговоров силой.

«У него потрясающее чувство юмора», — написал Маск в соцсети X, таким образом отреагировав на видеоклип. В нем Зеленского спросили, выдвигал ли избранный президент США Дональд Трамп требования Киеву сесть за стол переговоров. В ответ украинский лидер сказал «риторика „садись и слушай“ не работает».

Украина оказалась во власти Маска из-за спутниковой сети Starlink, принадлежащей американскому бизнесмену. С таким заявлением ранее выступила газета NZZ. Подчеркивалось, что предприниматель, ранее поддерживавший Киев, сейчас выступает против помощи ВСУ.

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Американский бизнесмен Илон Маск назвал потрясающим чувство юмора у президента Украины Владимира Зеленского. Такую оценку миллиардер дал в ответ на вырезку из интервью, где украинский лидер заявил, что Киев нельзя усадить за стол переговоров силой. «У него потрясающее чувство юмора», — написал Маск в соцсети X, таким образом отреагировав на видеоклип. В нем Зеленского спросили, выдвигал ли избранный президент США Дональд Трамп требования Киеву сесть за стол переговоров. В ответ украинский лидер сказал «риторика „садись и слушай“ не работает». Украина оказалась во власти Маска из-за спутниковой сети Starlink, принадлежащей американскому бизнесмену. С таким заявлением ранее выступила газета NZZ. Подчеркивалось, что предприниматель, ранее поддерживавший Киев, сейчас выступает против помощи ВСУ.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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