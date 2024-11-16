Маск поиздевался над Зеленским из-за слов о переговорах с Россией

Американский бизнесмен Илон Маск назвал потрясающим чувство юмора у президента Украины Владимира Зеленского. Такую оценку миллиардер дал в ответ на вырезку из интервью, где украинский лидер заявил, что Киев нельзя усадить за стол переговоров силой.
«У него потрясающее чувство юмора», — написал Маск в соцсети X, таким образом отреагировав на видеоклип. В нем Зеленского спросили, выдвигал ли избранный президент США Дональд Трамп требования Киеву сесть за стол переговоров. В ответ украинский лидер сказал «риторика „садись и слушай“ не работает».
Украина оказалась во власти Маска из-за спутниковой сети Starlink, принадлежащей американскому бизнесмену. С таким заявлением ранее выступила газета NZZ. Подчеркивалось, что предприниматель, ранее поддерживавший Киев, сейчас выступает против помощи ВСУ.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.