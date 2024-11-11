11 ноября 2024

Названы самые популярные имена новорожденных в Курганской области

Имя Виктория стало самым популярным для новорожденных курганских девочек
© Служба новостей «URA.RU»
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Среди мальчиков лидируют Артемы, Саши и Тимофеи
Среди мальчиков лидируют Артемы, Саши и Тимофеи Фото:

В Курганской области названы самые популярные имена, которые родители выбирали своим детям, появившимся на свет в октябре. Топ имен опубликовало региональное управления ЗАГС.

«Наиболее популярными женскими именами стали Виктория, София и Анна. Для сыновей курганцы чаще всего выбирали имена Артем, Александр и Тимофей», — сообщается на сайте ЗАГСа.

Ранее URA.RU писало о самых необычных и редких именах, которыми курганские родители называли своих малышей. Среди них — Оливия, Мира, Стефания, Радомир, Айдар, Савелий и другие. Одна из семей назвала свою дочь именем Россия.

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В Курганской области названы самые популярные имена, которые родители выбирали своим детям, появившимся на свет в октябре. Топ имен опубликовало региональное управления ЗАГС. «Наиболее популярными женскими именами стали Виктория, София и Анна. Для сыновей курганцы чаще всего выбирали имена Артем, Александр и Тимофей», — сообщается на сайте ЗАГСа. Ранее URA.RU писало о самых необычных и редких именах, которыми курганские родители называли своих малышей. Среди них — Оливия, Мира, Стефания, Радомир, Айдар, Савелий и другие. Одна из семей назвала свою дочь именем Россия.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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