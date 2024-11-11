Названы самые популярные имена новорожденных в Курганской области

Среди мальчиков лидируют Артемы, Саши и Тимофеи
В Курганской области названы самые популярные имена, которые родители выбирали своим детям, появившимся на свет в октябре. Топ имен опубликовало региональное управления ЗАГС.
«Наиболее популярными женскими именами стали Виктория, София и Анна. Для сыновей курганцы чаще всего выбирали имена Артем, Александр и Тимофей», — сообщается на сайте ЗАГСа.
Ранее URA.RU писало о самых необычных и редких именах, которыми курганские родители называли своих малышей. Среди них — Оливия, Мира, Стефания, Радомир, Айдар, Савелий и другие. Одна из семей назвала свою дочь именем Россия.
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