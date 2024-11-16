Пермский учитель начальных классов рассказала о своем увлечении боксом на ТВ

Учитель начальных классов школы во Фролах под Пермью Галина Сивкова рассказала, что справляться с повседневным стрессом ей помогает бокс. Педагог стала героиней проекта «Классная тема по-пермски!». Сюжет о ней вышел на телеканале «Россия».
«Бывают разные ситуации, в которых я порой справиться не могу — возникает очень много отрицательных эмоций, мне нужно их выбросить. Бокс является прекрасным средством, чтобы сделать это. Спорт помогает мне быть добрым учителем», — заявила Галина Сивкова.
В минобразования Прикамья рассказали, что за спиной у Сивковой 20 лет трудового стажа. Руководство школы к необычному увлечению учителя относится спокойно. Она два раза в неделю посещает тренажерный зал. По словам Сивковой, занятия боксом стали для нее психологической разгрузкой, что в профессии учителя просто необходимо.
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