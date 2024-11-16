16 ноября 2024
15 ноября 2024

Пермский учитель начальных классов рассказала о своем увлечении боксом на ТВ

© Служба новостей «URA.RU»
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Галина Сивкова преподает во Фроловской школе «Навигатор»
Галина Сивкова преподает во Фроловской школе «Навигатор» Фото:

Учитель начальных классов школы во Фролах под Пермью Галина Сивкова рассказала, что справляться с повседневным стрессом ей помогает бокс. Педагог стала героиней проекта «Классная тема по-пермски!». Сюжет о ней вышел на телеканале «Россия».

«Бывают разные ситуации, в которых я порой справиться не могу — возникает очень много отрицательных эмоций, мне нужно их выбросить. Бокс является прекрасным средством, чтобы сделать это. Спорт помогает мне быть добрым учителем», — заявила Галина Сивкова.

В минобразования Прикамья рассказали, что за спиной у Сивковой 20 лет трудового стажа. Руководство школы к необычному увлечению учителя относится спокойно. Она два раза в неделю посещает тренажерный зал. По словам Сивковой, занятия боксом стали для нее психологической разгрузкой, что в профессии учителя просто необходимо.

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Учитель начальных классов школы во Фролах под Пермью Галина Сивкова рассказала, что справляться с повседневным стрессом ей помогает бокс. Педагог стала героиней проекта «Классная тема по-пермски!». Сюжет о ней вышел на телеканале «Россия». «Бывают разные ситуации, в которых я порой справиться не могу — возникает очень много отрицательных эмоций, мне нужно их выбросить. Бокс является прекрасным средством, чтобы сделать это. Спорт помогает мне быть добрым учителем», — заявила Галина Сивкова. В минобразования Прикамья рассказали, что за спиной у Сивковой 20 лет трудового стажа. Руководство школы к необычному увлечению учителя относится спокойно. Она два раза в неделю посещает тренажерный зал. По словам Сивковой, занятия боксом стали для нее психологической разгрузкой, что в профессии учителя просто необходимо.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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