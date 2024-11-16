Курганцы смогут получать пенсию раньше обычного

Курганцы, которые получают пенсию по почте в 20-х числах, могут получать ее раньше. Что для этого нужно сделать — рассказали в Социальном фонде.
«В Курганской области пенсии через почту выплачиваются по графику, который зависит от адреса регистрации пенсионера. Получать средства раньше можно через кредитную организацию — на банковскую карту. Для тех, кто выбрал более раннюю дату доставки, пенсия на счет поступает ежемесячно обычно 11-13 числа. Изменить способ и дату доставки пенсии можно в любой клиентской службе ОСФР по Курганской области, МФЦ или через портал госуслуг», — пояснила Татьяна Курбатова, начальник управления выплаты пенсий и социальных выплат ОСФР по Курганской области.
В социальном фонде также напомнили, что курганские родители-пенсионеры, у которых есть дети на иждивении, могут оформить повышенную фиксированную выплату к страховой пенсии по старости или инвалидности. В 2024 году ее размер за одного ребенка составляет 2 711,63 руб., за двоих — 5 423,26 руб., за троих — 8 134,88 руб. Пенсия может быть повышена обоим родителям-пенсионерам за одного и того же ребенка.
Ранее URA.RU писало о том, какие льготы положены работающим пенсионерам. В 2024 году для них предусмотрено несколько видов льгот.
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