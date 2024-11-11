Какие льготы положены работающим пенсионерам в 2024 году

Работающие пенсионеры — особая категория граждан, которая продолжает трудиться после выхода на пенсию. В России для нее предусмотрены различные льготы и преференции. Какие из них актуальны в 2024 году и как их использовать, URA.RU рассказал экс-консультант-методист Минфина по финансовой грамотности, пенсионный эксперт, экономист Сергей Кикевич.
Индексация пенсий с 1 января 2025 года
С 1 января 2025 года работающим пенсионерам будет проводиться индексация пенсий два раза в год: с 1 февраля — на индекс роста потребительских цен за прошедший год, с 1 апреля — исходя из роста доходов бюджета Соцфонда РФ.
Базой для индексации 2025 года станет та пенсия, которую можно было бы получать с учетом всех пропущенных повышений за годы работы.
«Это значительное изменение, которое позволит повысить уровень жизни пенсионеров, продолжающих работать», — отметил Кикевич.
Сумма индексации будет рассчитываться из стоимости пенсионного балла. Коэффициент индексации на 2025 год правительство установит к концу 2024 года. В среднем, работающий пенсионер может получить прибавку до двух тысяч рублей. Суммы индексации страховой пенсии за период 2016-2024 годы выплатят работающим пенсионерам после увольнения с работы.
«Ранее пенсионеры использовали уловку, временно увольняясь и затем возвращаясь на работу для повышения пенсии. Эта схема больше не актуальна. Сейчас пенсии автоматически индексируются, и нет необходимости в таких манипуляциях», — отметил эксперт.
Возможность увольнения без отработки
Работающие пенсионеры имеют право уволиться без обязательной двухнедельной отработки. Этим правом он может воспользоваться в том случае, если это его первое увольнение по причине выхода на пенсию. Другими словами, после достижения пенсионного возраста работник может расторгнуть трудовой договор с работодателем в любое время, указав в заявлении желаемую дату увольнения. Работодатель обязан уволить сотрудника и произвести расчет именно в указанную дату (ст. 80 ТК РФ).
Для того чтобы воспользоваться этим правом, в заявлении на увольнение должно быть четко указано, что увольнение производится «в связи с выходом на пенсию». В этом случае пенсионер освобождается от необходимости отрабатывать две недели.
По словам Кикевича, большинство пенсионеров не активно пользуется этим правом, предпочитая договариваться с работодателем и завершать начатые проекты.
Сокращенный рабочий день
Для работающих пенсионеров-инвалидов предусмотрены дополнительные льготы. Одним из таких преимуществ является увеличение количества неоплачиваемых дней отпуска до 60 дней.
Если пенсионер имеет инвалидность I или II группы или ухаживает за нетрудоспособным членом семьи, он может работать неполную трудовую неделю или выбирать сокращенный рабочий день.
Однако, как отмечает эксперт, эта льгота не пользуется большой популярностью, так как влечет за собой уменьшение заработной платы.
Налоговые вычеты
Один из важных аспектов — налоговый вычет. «Налоговый вычет позволяет пенсионеру быть на равных с любым другим работающим гражданином», — объясняет эксперт.
Размер налогового вычета зависит от типа инвестиций или расходов. Например, при пополнении индивидуального пенсионного счета можно вернуть 13% от внесенной суммы, но не более 52 тысяч рублей в год (13% от максимальной суммы в 400 000 рублей). Таким образом, пенсионеры, активно инвестирующие в свое будущее, получают существенную прибавку к доходу.
Кто считается работающим пенсионером
Страховая пенсия по старости предназначена для компенсации утраты трудоспособности с возрастом. Однако каждый случай уникален. Многие люди, достигнув пенсионного возраста, продолжают работать и не уходят на заслуженный отдых. В такой ситуации они получают как пенсию, так и зарплату.
Статус работающего пенсионера имеют те, кто трудоустроен по трудовому договору или зарегистрирован в качестве индивидуального предпринимателя (ИП). Важно отметить, что пенсионеры, оформленные в качестве самозанятых, официально считаются неработающими. Однако если самозанятый пенсионер добровольно уплачивает взносы в Систему обязательного пенсионного страхования (СФР), он признается работающим.
Виды пенсий и их особенности:
В России существует три основных вида пенсий:
- Пенсия по старости — базовая пенсия, которая выплачивается всем пенсионерам, но ее размер значительно ниже других видов пенсий.
- Трудовая пенсия — более высокая пенсия, которая зависит от стажа и зарплаты. Многие пенсионеры стремятся получить именно эту пенсию.
- Накопительная пенсия — дополнительная пенсия, формируемая за счет личных отчислений пенсионера.
«В условиях демографических изменений трудовая пенсия не всегда обеспечивает достойный уровень жизни. Во всех государствах, не только в России, идет такая политика о том, чтобы человек получал и накопительную пенсию, и трудовую. Тем, кто хочет существенно повлиять на качество жизни в будущем, нужно осознанно относиться к формированию накопительной пенсии», — отметил Кикевич.
Как получить страховую пенсию по старости в 2024 году:
Для получения страховой пенсии по старости в 2024 году необходимо выполнить три ключевых условия:
- возраст: женщины должны достигнуть 58 лет, а мужчины — 63 лет.
- страховой стаж: необходимо иметь не менее 15 лет страхового стажа.
- пенсионные коэффициенты: требуется минимум 28,2 пенсионных коэффициента, которые зависят от уровня зарплаты пенсионера.
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