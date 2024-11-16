В Иране потребовали от США триллион долларов компенсации из-за санкций

США должны компенсировать Ирану один трлн долларов за ущерб, нанесенный в результате санкций. Об этом заявил заместитель по правовым вопросам командующего Корпусом стражей исламской революции (КСИР) генерал Али Шамхани.
«Американцы должны выплатить Ирану компенсацию в 1 трлн долларов за ущерб. Они нанесли его нашей стране, сдерживая ее», — приводит слова Шамхани пресс-служба Минобороны Ирана.
Генерал уточнил, что санкции против Ирана были начаты после Исламской революции и захвата американского посольства в Тегеране, а не после выхода Вашингтона из ядерной сделки. Кроме того, Шамхани обвинил Соединенные Штаты в поддержке террористических группировок на Ближнем Востоке, которые, по его словам, нанесли серьезный ущерб национальной безопасности Исламской Республики.
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