16 ноября 2024

В Иране потребовали от США триллион долларов компенсации из-за санкций

© Служба новостей «URA.RU»
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В Иране заявили о поддержке США террористических группировок
В Иране заявили о поддержке США террористических группировок Фото:

США должны компенсировать Ирану один трлн долларов за ущерб, нанесенный в результате санкций. Об этом заявил заместитель по правовым вопросам командующего Корпусом стражей исламской революции (КСИР) генерал Али Шамхани.

«Американцы должны выплатить Ирану компенсацию в 1 трлн долларов за ущерб. Они нанесли его нашей стране, сдерживая ее», — приводит слова Шамхани пресс-служба Минобороны Ирана.

Генерал уточнил, что санкции против Ирана были начаты после Исламской революции и захвата американского посольства в Тегеране, а не после выхода Вашингтона из ядерной сделки. Кроме того, Шамхани обвинил Соединенные Штаты в поддержке террористических группировок на Ближнем Востоке, которые, по его словам, нанесли серьезный ущерб национальной безопасности Исламской Республики.

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США должны компенсировать Ирану один трлн долларов за ущерб, нанесенный в результате санкций. Об этом заявил заместитель по правовым вопросам командующего Корпусом стражей исламской революции (КСИР) генерал Али Шамхани. «Американцы должны выплатить Ирану компенсацию в 1 трлн долларов за ущерб. Они нанесли его нашей стране, сдерживая ее», — приводит слова Шамхани пресс-служба Минобороны Ирана. Генерал уточнил, что санкции против Ирана были начаты после Исламской революции и захвата американского посольства в Тегеране, а не после выхода Вашингтона из ядерной сделки. Кроме того, Шамхани обвинил Соединенные Штаты в поддержке террористических группировок на Ближнем Востоке, которые, по его словам, нанесли серьезный ущерб национальной безопасности Исламской Республики.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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