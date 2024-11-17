Мужчина получил травму головы в результате падения БПЛА в Ижевске: что случилось

В Ижевске на территории заводского цеха произошел взрыв. Предположительно, он вызван падением беспилотного летательного аппарата (БПЛА). В результате происшествия пострадал один человек. Что известно о происшествии — в материале URA.RU.
Взрыв в Ижевске
Взрыв в Ижевске прозвучал рано утром. Согласно поступившим сообщениям, инцидент произошел по адресу Ленина 101. Пострадал цех местного завода. «Поступило сообщение о взрыве по адресу Ленина 101, заводской цех. По предварительной информации, упал беспилотный летательный аппарат», — сообщил глава Республики Удмуртия Александр Бречалов в своем telegram-канале.
В результате взрыва на предприятии выбило стекла. Однако серьезных разрушений не произошло. Персонал был эвакуирован, на месте происшествия работают оперативные службы города.
Пострадавшие
В результате падения БПЛА пострадал один человек. Мужчина был госпитализирован в состоянии средней степени тяжести. Житель Ижевска получил травму головы. Как отметили в Минздраве региона, пострадавшему оказывается вся необходимая медицинская помощь.
Последствия
Система городского хозяйства Ижевска продолжает функционировать в штатном режиме. По словам мэра города Дмитрия Чистякова, падение БПЛА не повлияло на работу систем городского хозяйства.
Авиарейсы из местного аэропорта выполняются без изменений. «Аэропорт Ижевска работает в штатном режиме, как и все городские службы», — сообщил Бречалов.
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