Шипулину нашли замену в Госдуме

Антона Шипулина на выборах в ГД 2026 года хотят заменить Сергеем Бидонько

17 ноября 2024 в 12:07 Размер текста - 17 +

Антон Шипулин готовится стать чиновником Фото: Илья Московец © URA.RU В случае отказа депутата Госдумы Антона Шипулина переизбираться в 2026 году по «его» Серовскому одномандатному округу от «Единой России» выдвинется другой действующий депутат — Сергей Бидонько, — попавший в нынешний созыв парламента по партсписку ЕР. Об этом URA.RU сообщил источник, близкий к губернаторской резиденции. О том, что Шипулин утратил интерес к работе в парламенте, URA.RU со ссылкой на его окружение сообщило 14 ноября. Серовский округ в ГД прославленный биатлонист представляет с 2019 года. В 2021-м он без особых проблем переизбрался от территории. «Сейчас рассматривается вариант с переходом Шипулина в исполнительную власть и выдвижением Бидонько в 2026-м от Серова», — передал собеседник. Сам Бидонько, впрочем, заявил корреспонденту, что с ним на эту тему пока никто не общался. «Вариантов разных может быть миллион, какой будет в итоге, я не в курсе», — сказал политик. Он также отметил, что все в итоге будет зависеть от позиции губернатора Евгения Куйвашева. Узнаваемость на севере области Бидонько принесла успешная работа в статусе главы Карпинска в 2009—2014 годах. Оставив этот пост, он вскоре перешел на должность министра строительства региона. Впервые в Госдуму Бидонько попал в 2016-м — как раз от Серовского округа. В 2018-м Бидонько освободил его (как впоследствии выяснится, для Шипулина), став вице-губернатором. На выборах 2021-го года Бидонько шел четвертым в региональном партсписке «Единой России» — после Куйвашева, депутата Павла Крашенинникова и лидера регисполкома ОНФ Жанны Рябцевой, — и получил мандат в результате непростых кулуарных переговоров. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В случае отказа депутата Госдумы Антона Шипулина переизбираться в 2026 году по «его» Серовскому одномандатному округу от «Единой России» выдвинется другой действующий депутат — Сергей Бидонько, — попавший в нынешний созыв парламента по партсписку ЕР. Об этом URA.RU сообщил источник, близкий к губернаторской резиденции. О том, что Шипулин утратил интерес к работе в парламенте, URA.RU со ссылкой на его окружение сообщило 14 ноября. Серовский округ в ГД прославленный биатлонист представляет с 2019 года. В 2021-м он без особых проблем переизбрался от территории. «Сейчас рассматривается вариант с переходом Шипулина в исполнительную власть и выдвижением Бидонько в 2026-м от Серова», — передал собеседник. Сам Бидонько, впрочем, заявил корреспонденту, что с ним на эту тему пока никто не общался. «Вариантов разных может быть миллион, какой будет в итоге, я не в курсе», — сказал политик. Он также отметил, что все в итоге будет зависеть от позиции губернатора Евгения Куйвашева. Узнаваемость на севере области Бидонько принесла успешная работа в статусе главы Карпинска в 2009—2014 годах. Оставив этот пост, он вскоре перешел на должность министра строительства региона. Впервые в Госдуму Бидонько попал в 2016-м — как раз от Серовского округа. В 2018-м Бидонько освободил его (как впоследствии выяснится, для Шипулина), став вице-губернатором. На выборах 2021-го года Бидонько шел четвертым в региональном партсписке «Единой России» — после Куйвашева, депутата Павла Крашенинникова и лидера регисполкома ОНФ Жанны Рябцевой, — и получил мандат в результате непростых кулуарных переговоров.