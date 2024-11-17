«Ростех» продаст совхоз бронетанкового завода под Краснодаром

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«Ростех» выставил на продажу земельный участок площадью две тысячи гектаров
«Ростех» выставил на продажу земельный участок площадью две тысячи гектаров Фото:

Госкорпорация «Ростех» выставила на продажу совхоз, принадлежащий 163-му бронетанковому ремонтному заводу (БТРЗ). Эта информация поступила от компании «РТ-Капитал», которая отвечает за реализацию непрофильных активов госкорпорации.

«Входящее в „Ростех“ АО „163-ий бронетанковый ремонтный завод“ (БТРЗ) хочет продать имущественный комплекс, расположенный на хуторе Красное в Краснодарском крае», — говорится на сайте «РТ-Капитал». В продажу выставляется земельный участок площадью примерно две тысячи гектаров, а также недвижимость общей площадью 52,6 тысячи квадратных метров.

Предполагаемая цена продажи составляет около одного миллиарда рублей. В лот также входит широкий ассортимент сельскохозяйственной техники, включая комбайны и дорожные катки. Торги состоятся 16 декабря. Представители «Ростеха» пояснили, что данный имущественный комплекс является непрофильным активом для завода, который сейчас должен сосредоточиться на своем основном производственном направлении.

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Госкорпорация «Ростех» выставила на продажу совхоз, принадлежащий 163-му бронетанковому ремонтному заводу (БТРЗ). Эта информация поступила от компании «РТ-Капитал», которая отвечает за реализацию непрофильных активов госкорпорации. «Входящее в „Ростех“ АО „163-ий бронетанковый ремонтный завод“ (БТРЗ) хочет продать имущественный комплекс, расположенный на хуторе Красное в Краснодарском крае», — говорится на сайте «РТ-Капитал». В продажу выставляется земельный участок площадью примерно две тысячи гектаров, а также недвижимость общей площадью 52,6 тысячи квадратных метров. Предполагаемая цена продажи составляет около одного миллиарда рублей. В лот также входит широкий ассортимент сельскохозяйственной техники, включая комбайны и дорожные катки. Торги состоятся 16 декабря. Представители «Ростеха» пояснили, что данный имущественный комплекс является непрофильным активом для завода, который сейчас должен сосредоточиться на своем основном производственном направлении.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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