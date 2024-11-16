16 ноября 2024

На секретный завод в Екатеринбурге примчался ОМОН

Рабочие екатеринбургского «Завода №9» нашли боеприпасы в стволах танка
© Служба новостей «URA.RU»
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Несанкционированная акция в поддержку оппозиционера. Москва, полиция, росгвардия, протест, омон
Силовиков вызвали из-за опасной находки (архивное фото) Фото:

На территорию екатеринбургского оборонного «Завода №9» (входит в НПК «Уралвагонзавод») срочно съехались саперы ОМОНа Росгвардии. Поводом, как рассказал URA.RU, информированный источник, стала опасная находка.

Все произошло накануне. «В стволах танка Т-90 нашли обнаружили снаряды. Срочно вызвали саперов. Достать боеприпасы попытались, но не смогли, принято решение перевезти [технику] на специальный полигон. По словам специалистов, угрозы взрыва нет», — передал собеседник.

В управление Росгвардии по региону направлена просьба о комментарии. Ответ будет опубликован, как только поступит.

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На территорию екатеринбургского оборонного «Завода №9» (входит в НПК «Уралвагонзавод») срочно съехались саперы ОМОНа Росгвардии. Поводом, как рассказал URA.RU, информированный источник, стала опасная находка. Все произошло накануне. «В стволах танка Т-90 нашли обнаружили снаряды. Срочно вызвали саперов. Достать боеприпасы попытались, но не смогли, принято решение перевезти [технику] на специальный полигон. По словам специалистов, угрозы взрыва нет», — передал собеседник. В управление Росгвардии по региону направлена просьба о комментарии. Ответ будет опубликован, как только поступит.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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