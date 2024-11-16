На секретный завод в Екатеринбурге примчался ОМОН

На территорию екатеринбургского оборонного «Завода №9» (входит в НПК «Уралвагонзавод») срочно съехались саперы ОМОНа Росгвардии. Поводом, как рассказал URA.RU, информированный источник, стала опасная находка.
Все произошло накануне. «В стволах танка Т-90 нашли обнаружили снаряды. Срочно вызвали саперов. Достать боеприпасы попытались, но не смогли, принято решение перевезти [технику] на специальный полигон. По словам специалистов, угрозы взрыва нет», — передал собеседник.
В управление Росгвардии по региону направлена просьба о комментарии. Ответ будет опубликован, как только поступит.
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