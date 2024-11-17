В Астрахани задержали серийного душителя, орудовавшего 30 лет назад

В Астрахани арестовали серийного убийцу-душителя Вагана Сафаряна, совершавшего преступления в городе в 1990-х и в начале 2000-х годов. Подтверждена его вина в смерти как минимум трех человек. Об этом сообщает «Life.ru».
«Следователи доказали его причастность к двойному убийству 26-летней давности. <...> Сейчас Сафаряна снова задержали и поместили под арест. Ему вменяют статью „Убийство двух и более лиц“», — передает «Life.ru». Там добавили, что в 1998 году он проник в жилище семьи на улице Яблочкова, где задушил женщину и ее дочь. После совершения убийства, он похитил все денежные средства, находившиеся в доме.
Сафаряна впервые арестовали в 2004 году за убийство, после чего он был приговорен к 19 годам заключения в колонии строгого режима. Однако его освободили раньше срока в 2023 году. После освобождения Сафарян активно начал искать спутницу жизни в соцсетях. Однако следствие установило, что он причастен и к другим убийствам.
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