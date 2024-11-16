В ХМАО завершился Международный водный форум

В столице ХМАО подошел к концу международный водный форум. На нем эксперты из разных стран обсуждали экологию и качество воды Обь-Иртышского бассейна, сообщили в правительстве округа.
«В Югре завершился Международный водный форум. Эксперты из разных стран собрались в Ханты-Мансийске, чтобы обсудить экологию, качество воды и состояние Обь-Иртышского бассейна», — рассказали в telegram-канале «Югра Z Официально».
На форуме вузы Югры и Казахстана заключили научно-образовательные договоры. Их цель — академическая мобильность студентов и проффесов. Проректор по науке Казахстанского национального университета водного хозяйства и ирригации Райхон Байсенова выразила надежды на то, что при дальнейшем сотрудничестве будет реализована система двухдипломного образования
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Telegram-канал «Ханты, деньги, нефтевышки» — у нас всегда свежие события ХМАО. Подписывайтесь!