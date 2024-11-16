16 ноября 2024
15 ноября 2024

В ХМАО завершился Международный водный форум

© Служба новостей «URA.RU»
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На водном форуме в столице ХМАО обсудили экологию и качество воды Обь-Иртышского бассейна
На водном форуме в столице ХМАО обсудили экологию и качество воды Обь-Иртышского бассейна Фото:

В столице ХМАО подошел к концу международный водный форум. На нем эксперты из разных стран обсуждали экологию и качество воды Обь-Иртышского бассейна, сообщили в правительстве округа.

«В Югре завершился Международный водный форум. Эксперты из разных стран собрались в Ханты-Мансийске, чтобы обсудить экологию, качество воды и состояние Обь-Иртышского бассейна», — рассказали в telegram-канале «Югра Z Официально».

На форуме вузы Югры и Казахстана заключили научно-образовательные договоры. Их цель — академическая мобильность студентов и проффесов. Проректор по науке Казахстанского национального университета водного хозяйства и ирригации Райхон Байсенова выразила надежды на то, что при дальнейшем сотрудничестве будет реализована система двухдипломного образования

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В столице ХМАО подошел к концу международный водный форум. На нем эксперты из разных стран обсуждали экологию и качество воды Обь-Иртышского бассейна, сообщили в правительстве округа. «В Югре завершился Международный водный форум. Эксперты из разных стран собрались в Ханты-Мансийске, чтобы обсудить экологию, качество воды и состояние Обь-Иртышского бассейна», — рассказали в telegram-канале «Югра Z Официально». На форуме вузы Югры и Казахстана заключили научно-образовательные договоры. Их цель — академическая мобильность студентов и проффесов. Проректор по науке Казахстанского национального университета водного хозяйства и ирригации Райхон Байсенова выразила надежды на то, что при дальнейшем сотрудничестве будет реализована система двухдипломного образования
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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