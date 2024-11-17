«Известия»: покупатели жилья в рассрочку рискуют потерять и деньги, и квартиру

Покупатели жилья, приобретающие его в рассрочку, могут столкнуться с серьезными рисками, включая потерю внесенных денег и самого жилья. Об этом предупреждают эксперты, пишут «Известия». Юристы отмечают, что проданное в рассрочку жилье остается в залоге у застройщика до полной оплаты, что является гарантией для продавца.
«Если первый платеж составляет меньше половины стоимости объекта, застройщик имеет право расторгнуть договор. В этом случае он обязан вернуть деньги покупателю, но это может происходить с учетом удержания штрафов или других санкций. Более того, в большинстве договоров прописаны условия о том, что при невыплате последующих платежей покупатель теряет уже внесенные деньги», — пишет издание со ссылкой на экспертов.
Эксперт проекта «Народного фронта» «За права заемщиков» Александра Пожарская рассказала также «Известиям» о возможности установления застройщиками чрезмерно высоких штрафных санкций. Она отметила, что поскольку размер штрафов не урегулирован законодательно. Застройщики, ссылаясь на статью ГК «О свободе договора», могут установить размер санкций, который превысит размер первого платежа.
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