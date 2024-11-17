Мокрый снег и плюсовая температура придут в Челябинскую область

Температура днем поднимется до плюс 4 градусов
На территории Челябинской области 18 ноября ожидается мокрый снег и плюсовая температура. Такой прогноз дают синоптики челябинского ЦГМС.
«Переменная облачность, на крайнем западе небольшой снег, мокрый снег. Ветер юго-западный 5-10 метров в секунду. Температура воздуха ночью от -4 до +1 градуса, днем от 0 до +5 градусов», — сказано в telegram-канале ЦГМС.
В Челябинске ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков. Температура днем поднимется до +4 градусов, сообщают синоптики.
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