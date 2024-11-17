17 ноября 2024
16 ноября 2024

Мокрый снег и плюсовая температура придут в Челябинскую область

© Служба новостей «URA.RU»
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Температура днем поднимется до плюс 4 градусов
Температура днем поднимется до плюс 4 градусов Фото:

На территории Челябинской области 18 ноября ожидается мокрый снег и плюсовая температура. Такой прогноз дают синоптики челябинского ЦГМС.

«Переменная облачность, на крайнем западе небольшой снег, мокрый снег. Ветер юго-западный 5-10 метров в секунду. Температура воздуха ночью от -4 до +1 градуса, днем от 0 до +5 градусов», — сказано в telegram-канале ЦГМС.

В Челябинске ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков. Температура днем поднимется до +4 градусов, сообщают синоптики.

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На территории Челябинской области 18 ноября ожидается мокрый снег и плюсовая температура. Такой прогноз дают синоптики челябинского ЦГМС. «Переменная облачность, на крайнем западе небольшой снег, мокрый снег. Ветер юго-западный 5-10 метров в секунду. Температура воздуха ночью от -4 до +1 градуса, днем от 0 до +5 градусов», — сказано в telegram-канале ЦГМС. В Челябинске ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков. Температура днем поднимется до +4 градусов, сообщают синоптики.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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