Маск заявил о проблеме из-за возможной реакции РФ на удары ВСУ вглубь территорий

Бизнесмен Илон Маск выразил опасения по поводу решения президента США Джо Байдена разрешить ВСУ наносить удары вглубь РФ американским оружием. Свое заявление он опубликовал на странице в соцсети X.
«Проблема в том, что Россия ответит зеркально», — написал Маск. Сообщение стало ответом на новость о разрешении ВСУ наносить удары вглубь РФ американскими ракетами ATACMS.
Байден снял запрет для ВСУ на удары вглубь РФ. Об этом стало известно вечером 17 ноября из публикаций мировых изданий. По информации Reuters, Украина может воспользоваться разрешением в ближайшие дни. Подробнее о том, что стоит за решением Байдена и чего ожидать, — в материале URA.RU.
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