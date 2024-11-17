Байден разрешил ВСУ бить вглубь России: почему США молча изменили позицию и что дальше

Администрация президента США Джо Байдена разрешила Вооруженным силам Украины использовать американское оружие для ударов по территории Российской Федерации. Почему страна изменила свою позицию и что может произойти дальше — в материале URA.RU.
Почему США изменили свою позицию
Газета The New York Times сообщила, что решение Байдена было спровоцировано из-за слухов о военных КНДР, которых Россия якобы задействует в целях спецоперации, а также разрешение использования оружия необходимо для поддержки украинских сил в Курской области. Президент Украины Владимир Зеленский ранее уже обвинил Америку, Британию и других союзников в отсутствии реакции на сообщения о якобы прибывших в Россию северокорейских военных.
США разрешили Украине использовать для атак по РФ армейские тактические ракетные комплексы, или ATACMS. Ранее Киеву было отказано в подобной преференции. Однако решение Байдена разделило его советников, так как оно было сделано за два месяца до вступления в должность избранного президента Дональда Трампа, который пообещал ограничить дальнейшую поддержку Украины. Сам Белый дом от комментариев отказался.
Чего ожидают США после разрешения
По информации газеты, официальные лица США не ожидают, что такой шаг коренным образом изменит ход конфликта, а лишь даст понять КНДР, что их бойцы могут быть уязвимы. Они подчеркивают, что Украина, вероятно, ударит ракетами именно по Курской области, но Байден может разрешить использовать их и в других местах. Однако американские журналисты подчеркивают, что разрешение будет дано не в том масштабе, которого хочет Киев.
Чиновники боятся реакции России
Некоторые американские политики заявили, что использование ракет для ударов по территории РФ может побудить президента России Владимира Путина принять ответные меры с применением силы против Соединенных Штатов и их партнеров по коалиции, передает газета. Другие источники издания считают такие опасения преувеличенными.
Кто воспротивился решению
NYT подчеркивает, что часть представителей Пентагона выступали против передачи ракет ATACMS Украине, поскольку у армии США и без того ограниченные запасы. На данный момент ведомство отказывается комментировать ситуацию.
Также сторонники более агрессивной позиции в отношении России утверждают, что администрация Байдена слишком страшится риторики Путина и что постепенный подход к вооружению Украины ставит их в невыгодное положение на фронте. Сторонники нынешнего американского лидера заявляют, что он якобы помог «предотвратить агрессивную реакцию России» на предоставление ракет.
Однако еще в сентябре Владимир Путин заявил, что подобное разрешение будет означать, что НАТО и США вступили в войну с РФ, из-за чего будут приняты «соответствующие решения, исходя из тех угроз, которые нам будут создаваться». Министерство обороны РФ будет предлагать различные варианты ответа на данное решение.
«Украинские войска не могут применять это оружие самостоятельно. Это могут делать только специалисты стран НАТО, потому что нужна для этого космическая разведка, которой у Украины, естественно, нет. Мы это понимаем», — сказал президент в октябре журналисту ВГТРК Павлу Зарубину.
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