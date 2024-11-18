ВСУ ударили беспилотником по маршрутке в Горловке, ранены шесть человек

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Армия Украины при помощи дрона нанесла удар по маршрутке в Горловке. Ранены шесть человек. Об этом сообщил мэр города Иван Приходько.

«Шесть горловчан получили ранения при атаке БПЛА на маршрутное такси по ул. Жукова», — написал Иван Приходько в своем telegram-канале.

Горловка находится в 50 километрах от Донецка. В ней находится химический концерн «Стирол» и угледобывающие предприятия. ВСУ неоднократно обстреливали этот населенный пункт.

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Армия Украины при помощи дрона нанесла удар по маршрутке в Горловке. Ранены шесть человек. Об этом сообщил мэр города Иван Приходько. «Шесть горловчан получили ранения при атаке БПЛА на маршрутное такси по ул. Жукова», — написал Иван Приходько в своем telegram-канале. Горловка находится в 50 километрах от Донецка. В ней находится химический концерн «Стирол» и угледобывающие предприятия. ВСУ неоднократно обстреливали этот населенный пункт.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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