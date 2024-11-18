ВСУ ударили беспилотником по маршрутке в Горловке, ранены шесть человек

ВСУ атаковали крупный город в ДНР
новость из сюжетаСпецоперация РФ на Украине
Армия Украины при помощи дрона нанесла удар по маршрутке в Горловке. Ранены шесть человек. Об этом сообщил мэр города Иван Приходько.
«Шесть горловчан получили ранения при атаке БПЛА на маршрутное такси по ул. Жукова», — написал Иван Приходько в своем
Горловка находится в 50 километрах от Донецка. В ней находится химический концерн «Стирол» и угледобывающие предприятия. ВСУ неоднократно обстреливали этот населенный пункт.
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