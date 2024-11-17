В Челябинске умер солист театра оперы и балета Николай Глазков

В Челябинске скончался солист Челябинского государственного театра оперы и балета имени М.И. Глинки народный артист России Николай Глазков. Свои соболезнования выразил губернатор Челябинской области Алексей Текслер.
«Уход из жизни Николая Григорьевича Глазкова — огромная утрата для южноуральской культуры, всей Челябинской области. Память об этом талантливом человеке навсегда останется в наших сердцах», — отметил Текслер.
Губернатор региона подчеркнул, что Глазков отдал творчеству почти сорок лет. Он всегда был предан родной области.
«Маэстро обладал прекрасным тенором, щедро делился знаниями и сценическим опытом со своими учениками. Коллеги по музыкальному цеху называли его „золотым голосом Южного Урала“, а преданные слушатели высоко ценили вокальный и артистический дар», — добавил Текслер.
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