Развлечения Культура В Челябинске умер солист театра оперы и балета Николай Глазков 18 ноября 2024 в 09:12 Размер текста - 17 + В Челябинске скончался народный артист театра оперы и балета Фото: Вадим Ахметов © URA.RU В Челябинске скончался солист Челябинского государственного театра оперы и балета имени М.И. Глинки народный артист России Николай Глазков. Свои соболезнования выразил губернатор Челябинской области Алексей Текслер. «Уход из жизни Николая Григорьевича Глазкова — огромная утрата для южноуральской культуры, всей Челябинской области. Память об этом талантливом человеке навсегда останется в наших сердцах», — отметил Текслер. Губернатор региона подчеркнул, что Глазков отдал творчеству почти сорок лет. Он всегда был предан родной области. «Маэстро обладал прекрасным тенором, щедро делился знаниями и сценическим опытом со своими учениками. Коллеги по музыкальному цеху называли его „золотым голосом Южного Урала“, а преданные слушатели высоко ценили вокальный и артистический дар», — добавил Текслер. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым! В Челябинске скончался солист Челябинского государственного театра оперы и балета имени М.И. Глинки народный артист России Николай Глазков. Свои соболезнования выразил губернатор Челябинской области Алексей Текслер. «Уход из жизни Николая Григорьевича Глазкова — огромная утрата для южноуральской культуры, всей Челябинской области. Память об этом талантливом человеке навсегда останется в наших сердцах», — отметил Текслер. Губернатор региона подчеркнул, что Глазков отдал творчеству почти сорок лет. Он всегда был предан родной области. «Маэстро обладал прекрасным тенором, щедро делился знаниями и сценическим опытом со своими учениками. Коллеги по музыкальному цеху называли его „золотым голосом Южного Урала“, а преданные слушатели высоко ценили вокальный и артистический дар», — добавил Текслер. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям