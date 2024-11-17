17 ноября 2024
16 ноября 2024

В Челябинске умер солист театра оперы и балета Николай Глазков

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Демонтаж металлических ангаров на территории Челябинского театра оперы и балета. Челябинск, челябинский театр оперы и балета
В Челябинске скончался народный артист театра оперы и балета Фото:

В Челябинске скончался солист Челябинского государственного театра оперы и балета имени М.И. Глинки народный артист России Николай Глазков. Свои соболезнования выразил губернатор Челябинской области Алексей Текслер.

«Уход из жизни Николая Григорьевича Глазкова — огромная утрата для южноуральской культуры, всей Челябинской области. Память об этом талантливом человеке навсегда останется в наших сердцах», — отметил Текслер.

Губернатор региона подчеркнул, что Глазков отдал творчеству почти сорок лет. Он всегда был предан родной области.

«Маэстро обладал прекрасным тенором, щедро делился знаниями и сценическим опытом со своими учениками. Коллеги по музыкальному цеху называли его „золотым голосом Южного Урала“, а преданные слушатели высоко ценили вокальный и артистический дар», — добавил Текслер.

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В Челябинске скончался солист Челябинского государственного театра оперы и балета имени М.И. Глинки народный артист России Николай Глазков. Свои соболезнования выразил губернатор Челябинской области Алексей Текслер. «Уход из жизни Николая Григорьевича Глазкова — огромная утрата для южноуральской культуры, всей Челябинской области. Память об этом талантливом человеке навсегда останется в наших сердцах», — отметил Текслер. Губернатор региона подчеркнул, что Глазков отдал творчеству почти сорок лет. Он всегда был предан родной области. «Маэстро обладал прекрасным тенором, щедро делился знаниями и сценическим опытом со своими учениками. Коллеги по музыкальному цеху называли его „золотым голосом Южного Урала“, а преданные слушатели высоко ценили вокальный и артистический дар», — добавил Текслер.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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