В Екатеринбург завезли почти 20 тонн зараженных опасным вирусом помидоров

В Екатеринбург на склад временного хранения поступило 18 тонн зараженных помидоров из Туркменистана. Сотрудники регионального управления Россельхознадзора полностью уничтожили опасную продукцию, рассказали в пресс-службе ведомства.
«В партии свежих томатов весом 18 тонн, поступившей автомобильным транспортом из Туркменистана, был обнаружен карантинный объект — вирус коричневой морщинистости плодов томата. Грузополучатель выбрал карантинную фитосанитарную меру в отношении зараженной подкарантинной продукции — уничтожение», — следует из сообщения.
Заражение овощей подтвердила лабораторная экспертиза. Вирус коричневой морщинистости плодов томата поражает также и перец. При заражении на плодах образуются небольшие участки морщинистой ткани.
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