17 ноября 2024

В Екатеринбург завезли почти 20 тонн зараженных опасным вирусом помидоров

В Екатеринбург поступило 18 тонн зараженных помидоров из Туркменистана
© Служба новостей «URA.RU»
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Свердловские зарисовки. Екатеринбург , помидоры
Грузополучатель уничтожил всю партию овощей (архивное фото) Фото:

В Екатеринбург на склад временного хранения поступило 18 тонн зараженных помидоров из Туркменистана. Сотрудники регионального управления Россельхознадзора полностью уничтожили опасную продукцию, рассказали в пресс-службе ведомства.

«В партии свежих томатов весом 18 тонн, поступившей автомобильным транспортом из Туркменистана, был обнаружен карантинный объект — вирус коричневой морщинистости плодов томата. Грузополучатель выбрал карантинную фитосанитарную меру в отношении зараженной подкарантинной продукции — уничтожение», — следует из сообщения.

Заражение овощей подтвердила лабораторная экспертиза. Вирус коричневой морщинистости плодов томата поражает также и перец. При заражении на плодах образуются небольшие участки морщинистой ткани.

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В Екатеринбург на склад временного хранения поступило 18 тонн зараженных помидоров из Туркменистана. Сотрудники регионального управления Россельхознадзора полностью уничтожили опасную продукцию, рассказали в пресс-службе ведомства. «В партии свежих томатов весом 18 тонн, поступившей автомобильным транспортом из Туркменистана, был обнаружен карантинный объект — вирус коричневой морщинистости плодов томата. Грузополучатель выбрал карантинную фитосанитарную меру в отношении зараженной подкарантинной продукции — уничтожение», — следует из сообщения. Заражение овощей подтвердила лабораторная экспертиза. Вирус коричневой морщинистости плодов томата поражает также и перец. При заражении на плодах образуются небольшие участки морщинистой ткани.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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