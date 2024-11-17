17 ноября 2024

Перед падением екатеринбурженки с 24-го этажа соседи слышали крики

© Служба новостей «URA.RU»
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Девушка жила в новостройке вместе с сожителем (архивное фото) Фото:

Перед падением екатеринбурженки с 24-го этажа соседи слышали крики. Об этом и других подробностях трагедии URA.RU рассказал источник.

«Сосед погибшей рассказал, что вечером 17 ноября слышал шум из ее квартиры. Мужской голос кричал: „Стой!“, после чего девушка выпала с лоджии», — сообщил собеседник агентства.

С собой у нее была черная дамская сумочка, в которой лежали ключи от квартиры и помада. Известно, что девушке 25 лет, прописана она в Красноуфимском районе, но проживала на улице Цвиллинга, 8 вместе с сожителем. Тело обнаружили жильцы дома. В свердловском управлении СКР отказались от комментариев.

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Перед падением екатеринбурженки с 24-го этажа соседи слышали крики. Об этом и других подробностях трагедии URA.RU рассказал источник. «Сосед погибшей рассказал, что вечером 17 ноября слышал шум из ее квартиры. Мужской голос кричал: „Стой!“, после чего девушка выпала с лоджии», — сообщил собеседник агентства. С собой у нее была черная дамская сумочка, в которой лежали ключи от квартиры и помада. Известно, что девушке 25 лет, прописана она в Красноуфимском районе, но проживала на улице Цвиллинга, 8 вместе с сожителем. Тело обнаружили жильцы дома. В свердловском управлении СКР отказались от комментариев.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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