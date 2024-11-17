Перед падением екатеринбурженки с 24-го этажа соседи слышали крики

18 ноября 2024 в 11:04 Размер текста - 17 +

Девушка жила в новостройке вместе с сожителем (архивное фото) Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Перед падением екатеринбурженки с 24-го этажа соседи слышали крики. Об этом и других подробностях трагедии URA.RU рассказал источник. «Сосед погибшей рассказал, что вечером 17 ноября слышал шум из ее квартиры. Мужской голос кричал: „Стой!“, после чего девушка выпала с лоджии», — сообщил собеседник агентства. С собой у нее была черная дамская сумочка, в которой лежали ключи от квартиры и помада. Известно, что девушке 25 лет, прописана она в Красноуфимском районе, но проживала на улице Цвиллинга, 8 вместе с сожителем. Тело обнаружили жильцы дома. В свердловском управлении СКР отказались от комментариев. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Перед падением екатеринбурженки с 24-го этажа соседи слышали крики. Об этом и других подробностях трагедии URA.RU рассказал источник. «Сосед погибшей рассказал, что вечером 17 ноября слышал шум из ее квартиры. Мужской голос кричал: „Стой!“, после чего девушка выпала с лоджии», — сообщил собеседник агентства. С собой у нее была черная дамская сумочка, в которой лежали ключи от квартиры и помада. Известно, что девушке 25 лет, прописана она в Красноуфимском районе, но проживала на улице Цвиллинга, 8 вместе с сожителем. Тело обнаружили жильцы дома. В свердловском управлении СКР отказались от комментариев.