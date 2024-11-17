Перед падением екатеринбурженки с 24-го этажа соседи слышали крики. Об этом и других подробностях трагедии URA.RU рассказал источник.
«Сосед погибшей рассказал, что вечером 17 ноября слышал шум из ее квартиры. Мужской голос кричал: „Стой!“, после чего девушка выпала с лоджии», — сообщил собеседник агентства.
С собой у нее была черная дамская сумочка, в которой лежали ключи от квартиры и помада. Известно, что девушке 25 лет, прописана она в Красноуфимском районе, но проживала на улице Цвиллинга, 8 вместе с сожителем. Тело обнаружили жильцы дома. В свердловском управлении СКР отказались от комментариев.
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