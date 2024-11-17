Пермяку, расстрелявшему окна квартиры, пришлось заплатить около 300 тысяч рублей

Жителю Чайковского (Пермский край), который стрелял по окнам дома, пришлось заплатить компенсацию жильцам. Судебные приставы взыскали с него 288 тысяч рублей, сообщили в пресс-службе ведомства.
«40-летний местный житель ради развлечения открыл стрельбу из пневматического оружия по жилому многоквартирному дому. Жильцы подали в суд. Их требования удовлетворили и постановили взыскать с нарушителя 288 тысяч рублей», — сказано на сайте ГУФССП России по Пермскому краю.
В момент стрельбы в квартире, пострадавшей от стрельбы, находилась семья с двумя детьми. Им всем потребовалась помощь невролога и медикаментозное лечение. Также были повреждены два окна и москитная сетка. Несмотря на решение суда, стрелок деньги пострадавшим не выплатил. Тогда судебные приставы арестовали его счета и запретили выезжать за пределы страны. Заработную плату стрелка отдавали пострадавшим, пока не выплатили всю сумму.
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