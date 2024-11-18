ФСБ задержала россиянина, который готовил бомбы для диверсий. Видео

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Сотрудники ФСБ изъяли у задержанного готовое взрывное устройство
Сотрудники ФСБ изъяли у задержанного готовое взрывное устройство Фото:

В Калужской области задержан россиянин, который по заданию украинских спецслужб изготавливал бомбы для терактов в Белгородской, Брянской и Тульской областях. Об этом рассказали в ФСБ России.

«ФСБ РФ на территории Калужской области задержан гражданин России 1976 года рождения, который в интересах украинских спецслужб собирал самодельные взрывные устройства. Впоследствии их планировалось использовать для совершения терактов на территории Белгородской, Брянской и Тульской областей», — говорится в сообщении ведомства. Мужчина был завербован в октябре 2023 года и создал лабораторию для производства взрывчатых веществ.

Изготовленные им устройства планировалось использовать во время выборов президента РФ в марте 2024 года. У злоумышленника были найдены готовое взрывное устройство, оружие и компоненты для создания бомб. В отношении задержанного возбуждено уголовное дело.

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В Калужской области задержан россиянин, который по заданию украинских спецслужб изготавливал бомбы для терактов в Белгородской, Брянской и Тульской областях. Об этом рассказали в ФСБ России. «ФСБ РФ на территории Калужской области задержан гражданин России 1976 года рождения, который в интересах украинских спецслужб собирал самодельные взрывные устройства. Впоследствии их планировалось использовать для совершения терактов на территории Белгородской, Брянской и Тульской областей», — говорится в сообщении ведомства. Мужчина был завербован в октябре 2023 года и создал лабораторию для производства взрывчатых веществ. Изготовленные им устройства планировалось использовать во время выборов президента РФ в марте 2024 года. У злоумышленника были найдены готовое взрывное устройство, оружие и компоненты для создания бомб. В отношении задержанного возбуждено уголовное дело.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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