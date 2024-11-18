В Калужской области задержан россиянин, который по заданию украинских спецслужб изготавливал бомбы для терактов в Белгородской, Брянской и Тульской областях. Об этом рассказали в ФСБ России.
«ФСБ РФ на территории Калужской области задержан гражданин России 1976 года рождения, который в интересах украинских спецслужб собирал самодельные взрывные устройства. Впоследствии их планировалось использовать для совершения терактов на территории Белгородской, Брянской и Тульской областей», — говорится в сообщении ведомства. Мужчина был завербован в октябре 2023 года и создал лабораторию для производства взрывчатых веществ.
Изготовленные им устройства планировалось использовать во время выборов президента РФ в марте 2024 года. У злоумышленника были найдены готовое взрывное устройство, оружие и компоненты для создания бомб. В отношении задержанного возбуждено уголовное дело.
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