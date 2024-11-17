Умер фигурант по делу уральского экс-полицейского, раскрывшего тайну могилы с тремя трупами

Умер свердловчанин, обвинивший экс-участкового Юрия Золотко в избиении

18 ноября 2024 в 12:19 Размер текста - 17 +

Суд над Юрием Золотко стартовал Фото: Илья Московец © URA.RU новость из сюжета Экс-силовик обвинил руководство в сокрытии трех трупов и стал фигурантом уголовного дела В ходе спецоперации на Украине погиб Иван Доронько из Шали (Свердловская область), который обвинил в жестоком избиении бывшего участкового Юрия Золотко, раскрывшего тайну могилы с тремя трупами. Информацию о гибели солдата подтвердили в администрации Шалинского округа. «Выражаем искренние соболезнования родным и близким Доронько Ивана Александровича, погибшего при выполнении служебных обязанностей в районе Украинска (ДНР)», — пишет пресс-служба мэрии в соцсети «ВКонтакте». Похороны прошли 5 ноября. По словам источника URA.RU, Доронько подписал контракт и уехал на фронт около трех месяцев назад. В прошлом году Золотко публично обвинил начальство шалинской полиции в укрывательстве тел в могиле. Следователи СКР, проведя проверку в ОВД, подтверждений его словам не нашли. После этого Юрий стал фигурантом уголовного дела о превышении должностных полномочий. Его обвинили в избиении Доронько и еще трех мужчин, которых он задерживал, когда был силовиком. Процесс над Золотко стартовал в Шалинском райсуде. Он свою вину отрицает. Подробнее об истории — в сюжете URA.RU. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В ходе спецоперации на Украине погиб Иван Доронько из Шали (Свердловская область), который обвинил в жестоком избиении бывшего участкового Юрия Золотко, раскрывшего тайну могилы с тремя трупами. Информацию о гибели солдата подтвердили в администрации Шалинского округа. «Выражаем искренние соболезнования родным и близким Доронько Ивана Александровича, погибшего при выполнении служебных обязанностей в районе Украинска (ДНР)», — пишет пресс-служба мэрии в соцсети «ВКонтакте». Похороны прошли 5 ноября. По словам источника URA.RU, Доронько подписал контракт и уехал на фронт около трех месяцев назад. В прошлом году Золотко публично обвинил начальство шалинской полиции в укрывательстве тел в могиле. Следователи СКР, проведя проверку в ОВД, подтверждений его словам не нашли. После этого Юрий стал фигурантом уголовного дела о превышении должностных полномочий. Его обвинили в избиении Доронько и еще трех мужчин, которых он задерживал, когда был силовиком. Процесс над Золотко стартовал в Шалинском райсуде. Он свою вину отрицает. Подробнее об истории — в сюжете URA.RU.