Умер фигурант по делу уральского экс-полицейского, раскрывшего тайну могилы с тремя трупами

В ходе спецоперации на Украине погиб Иван Доронько из Шали (Свердловская область), который обвинил в жестоком избиении бывшего участкового Юрия Золотко, раскрывшего тайну могилы с тремя трупами. Информацию о гибели солдата подтвердили в администрации Шалинского округа.
«Выражаем искренние соболезнования родным и близким Доронько Ивана Александровича, погибшего при выполнении служебных обязанностей в районе Украинска (ДНР)», — пишет пресс-служба мэрии в соцсети «ВКонтакте». Похороны прошли 5 ноября. По словам источника URA.RU, Доронько подписал контракт и уехал на фронт около трех месяцев назад.
В прошлом году Золотко публично обвинил начальство шалинской полиции в укрывательстве тел в могиле. Следователи СКР, проведя проверку в ОВД, подтверждений его словам не нашли. После этого Юрий стал фигурантом уголовного дела о превышении должностных полномочий. Его обвинили в избиении Доронько и еще трех мужчин, которых он задерживал, когда был силовиком. Процесс над Золотко стартовал в Шалинском райсуде. Он свою вину отрицает. Подробнее об истории — в сюжете URA.RU.
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