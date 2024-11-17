17 ноября 2024

«Выпил четыре банки пива»: свердловчанин на полной скорости насмерть сбил пешехода. Фото

Пьяный водитель насмерь сбил пешехода в Ревде
© Служба новостей «URA.RU»
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Сотрудники ДПС ГИБДД. Москва, гаи, зима, сирена, дпс, гибдд, дпс
Пешеход скончался на месте ДТП до приезда медиков (архивное фото) Фото:

В Ревде (Свердловская область) вечером 17 ноября 31-летний водитель ВАЗ на полной скорости насмерть сбил пешехода, который шел посреди дороги. Перед выездом автомобилист выпил четыре банки пива, рассказали в пресс-службе региональной Госавтоинспекции.

«Водитель не заметил пешехода, находившегося на проезжей части в темной одежде и без световозвращателей, вследствие чего допустил на него наезд. От полученных травм мужчина скончался на месте происшествия до прибытия бригады медиков», — пояснили в ведомстве.

Сотрудники ГАИ провели экспресс-тест, который подтвердил наличие алкоголя в крови водителя, однако тот не согласился с экспертизой. После этого ему предложили пройти медицинское освидетельствование, только тогда он признался, что выпил два литра пива.

В отношении автомобилиста составлен административный протокол. Кроме того, выявлены недостатки искусственного освещения на участке аварии.

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В Ревде (Свердловская область) вечером 17 ноября 31-летний водитель ВАЗ на полной скорости насмерть сбил пешехода, который шел посреди дороги. Перед выездом автомобилист выпил четыре банки пива, рассказали в пресс-службе региональной Госавтоинспекции. «Водитель не заметил пешехода, находившегося на проезжей части в темной одежде и без световозвращателей, вследствие чего допустил на него наезд. От полученных травм мужчина скончался на месте происшествия до прибытия бригады медиков», — пояснили в ведомстве. Сотрудники ГАИ провели экспресс-тест, который подтвердил наличие алкоголя в крови водителя, однако тот не согласился с экспертизой. После этого ему предложили пройти медицинское освидетельствование, только тогда он признался, что выпил два литра пива. В отношении автомобилиста составлен административный протокол. Кроме того, выявлены недостатки искусственного освещения на участке аварии.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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