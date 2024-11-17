В Ревде (Свердловская область) вечером 17 ноября 31-летний водитель ВАЗ на полной скорости насмерть сбил пешехода, который шел посреди дороги. Перед выездом автомобилист выпил четыре банки пива, рассказали в пресс-службе региональной Госавтоинспекции.
«Водитель не заметил пешехода, находившегося на проезжей части в темной одежде и без световозвращателей, вследствие чего допустил на него наезд. От полученных травм мужчина скончался на месте происшествия до прибытия бригады медиков», — пояснили в ведомстве.
Сотрудники ГАИ провели экспресс-тест, который подтвердил наличие алкоголя в крови водителя, однако тот не согласился с экспертизой. После этого ему предложили пройти медицинское освидетельствование, только тогда он признался, что выпил два литра пива.
В отношении автомобилиста составлен административный протокол. Кроме того, выявлены недостатки искусственного освещения на участке аварии.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Что случилось в Екатеринбурге и Нижнем Тагиле? Переходите и подписывайтесь на telegram-каналы «Екатское чтиво» и «Наш Нижний Тагил», чтобы узнавать все новости первыми!