В Перми ребенок пострадал от взрыва газа в колодце

В пермском микрорайоне Левшино возле поликлиники на улице Социалистическая, 20 пострадали дети. В полиции сообщили, что ребята играли рядом с колодцем, в котором взорвалась петарда. Но, по словам отца одного из пострадавших, это был взрыв газа.
«Когда ребята проходили мимо этого колодца, то играли, стреляли пистолетами с пистонами. В этот момент раздался взрыв, крышку люка подкинуло вверх. Это был именно взрыв газа», — передает 59.ru слова отца одного из мальчиков. Инцидент произошел 15 ноября.
Мужчина уточнил, что колодец находится на газовой магистрали. После происшествия к нему приезжали специалисты газовой службы. Кроме этого, местная жительница видела, как оторвалась крышка, и слышала взрыв. Отец пострадавшего не верит, что петарда могла так сильно подкинуть крышку люка. Пермяк написал заявление в прокуратуру.
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