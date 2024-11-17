17 ноября 2024

В Перми ребенок пострадал от взрыва газа в колодце

© Служба новостей «URA.RU»
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От взрыва крышку люка подкинуло вверх
От взрыва крышку люка подкинуло вверх Фото:

В пермском микрорайоне Левшино возле поликлиники на улице Социалистическая, 20 пострадали дети. В полиции сообщили, что ребята играли рядом с колодцем, в котором взорвалась петарда. Но, по словам отца одного из пострадавших, это был взрыв газа.

«Когда ребята проходили мимо этого колодца, то играли, стреляли пистолетами с пистонами. В этот момент раздался взрыв, крышку люка подкинуло вверх. Это был именно взрыв газа», — передает 59.ru слова отца одного из мальчиков. Инцидент произошел 15 ноября.

Мужчина уточнил, что колодец находится на газовой магистрали. После происшествия к нему приезжали специалисты газовой службы. Кроме этого, местная жительница видела, как оторвалась крышка, и слышала взрыв. Отец пострадавшего не верит, что петарда могла так сильно подкинуть крышку люка. Пермяк написал заявление в прокуратуру.

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В пермском микрорайоне Левшино возле поликлиники на улице Социалистическая, 20 пострадали дети. В полиции сообщили, что ребята играли рядом с колодцем, в котором взорвалась петарда. Но, по словам отца одного из пострадавших, это был взрыв газа. «Когда ребята проходили мимо этого колодца, то играли, стреляли пистолетами с пистонами. В этот момент раздался взрыв, крышку люка подкинуло вверх. Это был именно взрыв газа», — передает 59.ru слова отца одного из мальчиков. Инцидент произошел 15 ноября. Мужчина уточнил, что колодец находится на газовой магистрали. После происшествия к нему приезжали специалисты газовой службы. Кроме этого, местная жительница видела, как оторвалась крышка, и слышала взрыв. Отец пострадавшего не верит, что петарда могла так сильно подкинуть крышку люка. Пермяк написал заявление в прокуратуру.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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