Директор школы в Нижних Сергах, где жестоко избили школьницу, отделалась замечанием

Директор нижнесергинской школы №2 (Свердловская область), где 15-летний ученик со всего размаха пнул сверстницу ногой в грудь, Марина Тараева получила замечание. Вопрос о том, чтобы ее уволить, не стоит, рассказал URA.RU источник, знакомый с ходом проверки регионального министерства образования.
«На данном этапе в действиях директора правоохранители не выявили грубых нарушений. Администрация города, которая является учредителем школы, объявила Тараевой замечание», — поделился собеседник агентства.
При этом проверка, которую ранее инициировал минобр, продолжается. Инцидент произошел 11 ноября. Видео, на котором подросток бьет девочку ногой в грудь, вызвало огромный резонанс. Парень заявил, что сверстница якобы долгое время его оскорбляла, он не выдержал и отомстил. Сейчас школьник боится расправы и удалил все свои аккаунты в соцсетях. 17 ноября суд отправил его под домашний арест на два месяца. Все новости по теме — в отдельном сюжете URA.RU.
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