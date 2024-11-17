17 ноября 2024

Директор школы в Нижних Сергах, где жестоко избили школьницу, отделалась замечанием

Директор школы №2 в Нижних Сергах получила замечание после нападения на ученицу
© Служба новостей «URA.RU»
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Марина Тараева останется работать в школе (архивное фото) Фото:
новость из сюжета
В Нижних Сергах подросток с ноги ударил школьницу

Директор нижнесергинской школы №2 (Свердловская область), где 15-летний ученик со всего размаха пнул сверстницу ногой в грудь, Марина Тараева получила замечание. Вопрос о том, чтобы ее уволить, не стоит, рассказал URA.RU источник, знакомый с ходом проверки регионального министерства образования.

«На данном этапе в действиях директора правоохранители не выявили грубых нарушений. Администрация города, которая является учредителем школы, объявила Тараевой замечание», — поделился собеседник агентства.

При этом проверка, которую ранее инициировал минобр, продолжается. Инцидент произошел 11 ноября. Видео, на котором подросток бьет девочку ногой в грудь, вызвало огромный резонанс. Парень заявил, что сверстница якобы долгое время его оскорбляла, он не выдержал и отомстил. Сейчас школьник боится расправы и удалил все свои аккаунты в соцсетях. 17 ноября суд отправил его под домашний арест на два месяца. Все новости по теме — в отдельном сюжете URA.RU.

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Директор нижнесергинской школы №2 (Свердловская область), где 15-летний ученик со всего размаха пнул сверстницу ногой в грудь, Марина Тараева получила замечание. Вопрос о том, чтобы ее уволить, не стоит, рассказал URA.RU источник, знакомый с ходом проверки регионального министерства образования. «На данном этапе в действиях директора правоохранители не выявили грубых нарушений. Администрация города, которая является учредителем школы, объявила Тараевой замечание», — поделился собеседник агентства. При этом проверка, которую ранее инициировал минобр, продолжается. Инцидент произошел 11 ноября. Видео, на котором подросток бьет девочку ногой в грудь, вызвало огромный резонанс. Парень заявил, что сверстница якобы долгое время его оскорбляла, он не выдержал и отомстил. Сейчас школьник боится расправы и удалил все свои аккаунты в соцсетях. 17 ноября суд отправил его под домашний арест на два месяца. Все новости по теме — в отдельном сюжете URA.RU.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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