«Женаты, с детьми»: риэлторы описали портрет покупателей тюменских новостроек

В Тюмени за год продажи новостроек снизились на 23%. Об этом сообщает комитет по аналитике Российской гильдии риэлторов. Тем не менее, по данным объединения риэлторов Тюменской области, продажи окончательно не остановились. Основными покупателями квартир в новых домах остаются семейные пары.
URA.RU проанализировало данные, предоставленные региональным объединением риэлторов. Усредненный портрет покупателя — в материале агентства.
Жилье не для молодежи
По словам президента регионального объединения риэлторов Светланы Бабушкиной, основная масса покупателей сегодня — взрослые люди со стабильными доходами. Молодежи стало заметно меньше — при нынешних процентах по рыночной ипотеке «потянуть» покупку даже небольшой квартиры у людей до 30 лет получается редко.
Женаты, с детьми
К ноябрю драйвером ипотечного рынка стала семейная программа. Это на данный момент единственная массовая ипотека с относительно приемлемыми процентными ставками. В итоге до 70% покупателей жилья в новостройках — семейные пары, у которых больше одного ребенка.
Одинок, обеспечен
Люди одинокие в последние два месяца стали приобретать жилье за наличный расчет, не прибегая к помощи ипотечных средств. «Не все банки хотят об этом говорить, но отток денег с депозитов в недвижимость уже начался. Несмотря на высокие проценты по вкладам, люди, ожидая ухудшения ситуации, спешат сделать вложение в недвижимость», — пояснила URA.RU Бабушкина. Впрочем, процент покупок одинокими людьми, по ее словам, невысок.
Портрет покупателя
Усредненный портрет покупателя жилья в новостройке выглядит так: это, как правило, семейная пара, сложившаяся несколько лет назад. Обоим супругам за 30, у обоих есть работа, жена не находится в отпуске по уходу за ребенком. У пары стабильный заработок и не меньше двух детей.
«К сожалению, реалии таковы, что именно такой покупатель может позволить себе жилье. В ближайшие месяцы говорить об ипотеке за рамками семейной программы будет невозможно — в силу высокой учетной ставки Центробанка», — подытожила в беседе Бабушкина.
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