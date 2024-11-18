Спецназ провел операцию в екатеринбургском ЖК Clever Park

18 ноября 2024 в 13:11 Размер текста - 17 +

Силовики задержали молодого человека (архивное фото) Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Вооруженные силовики утром 18 ноября нагрянули в екатеринбургский жилой комплекс Clever Park. Правоохранители вскрыли квартиру и задержали молодого человека. Информацию о проведении операции URA.RU подтвердил руководитель пресс-службы свердловского главка МВД Валерий Горелых. «Приехали сотрудники отряда „Гром“. У них в руках были железки, долбили с 06:00», — передает E1.ru слова очевидца. По его словам, первыми в ЖК зашли сотрудники Росгвардии, а затем приехал спецназ. Полковник Горелых пояснил, что на данный момент сыщики уголовного розыска работают над раскрытием совершенного преступления. «Раскрывать подробности дела пока нецелесообразно», — отметил представитель свердловского главка МВД. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Вооруженные силовики утром 18 ноября нагрянули в екатеринбургский жилой комплекс Clever Park. Правоохранители вскрыли квартиру и задержали молодого человека. Информацию о проведении операции URA.RU подтвердил руководитель пресс-службы свердловского главка МВД Валерий Горелых. «Приехали сотрудники отряда „Гром“. У них в руках были железки, долбили с 06:00», — передает E1.ru слова очевидца. По его словам, первыми в ЖК зашли сотрудники Росгвардии, а затем приехал спецназ. Полковник Горелых пояснил, что на данный момент сыщики уголовного розыска работают над раскрытием совершенного преступления. «Раскрывать подробности дела пока нецелесообразно», — отметил представитель свердловского главка МВД.