Спецназ провел операцию в екатеринбургском ЖК Clever Park

Вооруженные силовики утром 18 ноября нагрянули в екатеринбургский жилой комплекс Clever Park. Правоохранители вскрыли квартиру и задержали молодого человека. Информацию о проведении операции URA.RU подтвердил руководитель пресс-службы свердловского главка МВД Валерий Горелых.
«Приехали сотрудники отряда „Гром“. У них в руках были железки, долбили с 06:00», — передает E1.ru слова очевидца. По его словам, первыми в ЖК зашли сотрудники Росгвардии, а затем приехал спецназ.
Полковник Горелых пояснил, что на данный момент сыщики уголовного розыска работают над раскрытием совершенного преступления. «Раскрывать подробности дела пока нецелесообразно», — отметил представитель свердловского главка МВД.
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