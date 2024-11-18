Спецназ провел операцию в екатеринбургском ЖК Clever Park

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Судебные приставы опечатывают БЦ "Guru". Екатеринбург, силовики, каска, группа захвата, спецназ
Силовики задержали молодого человека (архивное фото) Фото:

Вооруженные силовики утром 18 ноября нагрянули в екатеринбургский жилой комплекс Clever Park. Правоохранители вскрыли квартиру и задержали молодого человека. Информацию о проведении операции URA.RU подтвердил руководитель пресс-службы свердловского главка МВД Валерий Горелых.

«Приехали сотрудники отряда „Гром“. У них в руках были железки, долбили с 06:00», — передает E1.ru слова очевидца. По его словам, первыми в ЖК зашли сотрудники Росгвардии, а затем приехал спецназ.

Полковник Горелых пояснил, что на данный момент сыщики уголовного розыска работают над раскрытием совершенного преступления. «Раскрывать подробности дела пока нецелесообразно», — отметил представитель свердловского главка МВД.

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Вооруженные силовики утром 18 ноября нагрянули в екатеринбургский жилой комплекс Clever Park. Правоохранители вскрыли квартиру и задержали молодого человека. Информацию о проведении операции URA.RU подтвердил руководитель пресс-службы свердловского главка МВД Валерий Горелых. «Приехали сотрудники отряда „Гром“. У них в руках были железки, долбили с 06:00», — передает E1.ru слова очевидца. По его словам, первыми в ЖК зашли сотрудники Росгвардии, а затем приехал спецназ. Полковник Горелых пояснил, что на данный момент сыщики уголовного розыска работают над раскрытием совершенного преступления. «Раскрывать подробности дела пока нецелесообразно», — отметил представитель свердловского главка МВД.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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