Во Франции призвали положить конец безумию после слов Байдена об ударах

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Французский политик Флориан Филиппо призвал США остановиться
Французский политик Флориан Филиппо призвал США остановиться Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Французский политик Флориан Филиппо призвал прекратить безумие после слов президента США Джо Байдена, который разрешил Киеву бить дальнобойным оружием по территории РФ. Он также призвал страны заключить мир и заявил о необходимости Франции выйти из Североатлантического альянса.

«Давайте остановим это тотальное безумие! Мир и выход из НАТО!» — заявил Филиппо. Его слова опубликованы на его странице в соцсети Х (бывший Twitter).

Глава США Джо Байден официально разрешил использовать Украине американские ракеты большой дальности для ударов вглубь РФ. ВСУ смогут применять ATACMS для защиты от якобы ожидаемого контрнаступления российских и северокорейских войск, которое может начаться в ближайшие дни, отметили американские официальные лица. Сын новоизбранного президента США Дональда Трампа обвинил действующую администрацию в разжигании третьей мировой войны, назвав их «имбецилами». Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова также прокомментировала эту ситуацию и заявила, что использование Украиной западного оружия будет означать прямое участие НАТО в конфликте. 

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Французский политик Флориан Филиппо призвал прекратить безумие после слов президента США Джо Байдена, который разрешил Киеву бить дальнобойным оружием по территории РФ. Он также призвал страны заключить мир и заявил о необходимости Франции выйти из Североатлантического альянса. «Давайте остановим это тотальное безумие! Мир и выход из НАТО!» — заявил Филиппо. Его слова опубликованы на его странице в соцсети Х (бывший Twitter). Глава США Джо Байден официально разрешил использовать Украине американские ракеты большой дальности для ударов вглубь РФ. ВСУ смогут применять ATACMS для защиты от якобы ожидаемого контрнаступления российских и северокорейских войск, которое может начаться в ближайшие дни, отметили американские официальные лица. Сын новоизбранного президента США Дональда Трампа обвинил действующую администрацию в разжигании третьей мировой войны, назвав их «имбецилами». Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова также прокомментировала эту ситуацию и заявила, что использование Украиной западного оружия будет означать прямое участие НАТО в конфликте. 
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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