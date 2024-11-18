Французский политик Флориан Филиппо призвал прекратить безумие после слов президента США Джо Байдена, который разрешил Киеву бить дальнобойным оружием по территории РФ. Он также призвал страны заключить мир и заявил о необходимости Франции выйти из Североатлантического альянса.
«Давайте остановим это тотальное безумие! Мир и выход из НАТО!» — заявил Филиппо. Его слова опубликованы на его странице в соцсети Х (бывший Twitter).
Глава США Джо Байден официально разрешил использовать Украине американские ракеты большой дальности для ударов вглубь РФ. ВСУ смогут применять ATACMS для защиты от якобы ожидаемого контрнаступления российских и северокорейских войск, которое может начаться в ближайшие дни, отметили американские официальные лица. Сын новоизбранного президента США Дональда Трампа обвинил действующую администрацию в разжигании третьей мировой войны, назвав их «имбецилами». Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова также прокомментировала эту ситуацию и заявила, что использование Украиной западного оружия будет означать прямое участие НАТО в конфликте.
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