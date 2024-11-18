На предстоящем заседании глав МИД стран Евросоюза (ЕС) будет рассмотрен вопрос о возможности применения европейского дальнобойного оружия для ударов по России. Об этом сообщил глава дипломатической службы ЕС Жозеп Боррель.
«Будет дискуссия об этом», — заявил Боррель, комментируя сообщения СМИ, что США разрешили удары по России. Его слова приводит ТАСС. Он подчеркнул, что всегда поддерживал снятие ограничений на подобные военные действия, и выразил надежду на достижение консенсуса среди министров. Если не удастся достичь единого мнения, каждая страна будет иметь возможность принимать решения на основании собственных интересов, заключил Боррель.
Президент США Джо Байден разрешил Украине использовать ракеты ATACMS для ударов по России. Это может быть последней попыткой поддержки Киева со стороны демократов перед передачей власти новоизбранному президенту Дональду Трампу. Мировые лидеры, в том числе президент Венесуэлы Николас Мадуро, выражают обеспокоенность угрозой начала третьей мировой войны.
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