В Кремле отреагировали на разрешение США бить по РФ ракетами

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков прокомментировал новости о разрешении США бить дальнобойными ракетами по территории РФ, которое они дали Украине. Он заявил, что информация официально не подтверждена, а позиция президента РФ Владимира Путина была озвучена еще 12 сентября на Международном форуме объединенных культур в Санкт-Петербурге, добавив, что такие решения — это еще один виток напряженности.
«Мы обратили внимание на публикации, где без ссылок на официальные источники содержится эта информации. Позиция нашего президента была предельно четко сформулирована в его заявлении, которое он сделал в Санкт-Петербурге, когда он там был и выступал на культурном форуме. Там все предельно четко сказано», — заявил Песков. Его слова приводит корреспондент URA.RU. При этом Песков отметил, что если это решение и было принято в реальности, то оно приведет только к одному — росту напряженности.
Владимир Путин на пленарном заседании Форума объединенных культур в Санкт-Петербурге 12 сентября заявил, что удары вглубь России будут означать вовлечение НАТО и США в конфликт. Он отметил, что решение о нанесении таких ударов существенным образом изменит суть конфликта.
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