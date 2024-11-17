17 ноября 2024

В тюменском вузе будут изобретать лекарство для лечения рака

В ТюмГМУ разработают лекарства для лечения онкологии и орфанных заболеваний
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Лабораторию биотехнологий открыли в ТюмГМУ
Лабораторию биотехнологий открыли в ТюмГМУ Фото:

В Тюменском государственном медицинском университете открыли лабораторию метаболической и клеточной инженерии, в которой, в числе прочего, будут проводить исследования в области биотехнологий и разрабатывать лекарства для лечения рака и орфанных (редких) заболеваний. Об этом сообщает пресс-служба университета.

«В лаборатории планируется проведение комплекса исследований, направленных на получение моноклональных антител с использованием инновационных методов. Моноклональные антитела являются основой для дальнейшей разработки лекарственных препаратов для лечения онкологических и орфанных заболеваний, создания диагностических тест-систем и получения лекарственных форм с адресной доставкой действующего вещества к органу-мишени», — рассказали в пресс-службе ТюмГМУ.

В дальнейшем разработанные продукты планируют выводить на рынок. В этом помогут мощности будущего межуниверситетского кампуса.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Что случилось в Тюмени? Переходите и подписывайтесь на telegram-канал «Темы Тюмени», чтобы узнавать все новости первыми!

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В Тюменском государственном медицинском университете открыли лабораторию метаболической и клеточной инженерии, в которой, в числе прочего, будут проводить исследования в области биотехнологий и разрабатывать лекарства для лечения рака и орфанных (редких) заболеваний. Об этом сообщает пресс-служба университета. «В лаборатории планируется проведение комплекса исследований, направленных на получение моноклональных антител с использованием инновационных методов. Моноклональные антитела являются основой для дальнейшей разработки лекарственных препаратов для лечения онкологических и орфанных заболеваний, создания диагностических тест-систем и получения лекарственных форм с адресной доставкой действующего вещества к органу-мишени», — рассказали в пресс-службе ТюмГМУ. В дальнейшем разработанные продукты планируют выводить на рынок. В этом помогут мощности будущего межуниверситетского кампуса.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...