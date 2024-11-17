В тюменском вузе будут изобретать лекарство для лечения рака

В Тюменском государственном медицинском университете открыли лабораторию метаболической и клеточной инженерии, в которой, в числе прочего, будут проводить исследования в области биотехнологий и разрабатывать лекарства для лечения рака и орфанных (редких) заболеваний. Об этом сообщает пресс-служба университета.
«В лаборатории планируется проведение комплекса исследований, направленных на получение моноклональных антител с использованием инновационных методов. Моноклональные антитела являются основой для дальнейшей разработки лекарственных препаратов для лечения онкологических и орфанных заболеваний, создания диагностических тест-систем и получения лекарственных форм с адресной доставкой действующего вещества к органу-мишени», — рассказали в пресс-службе ТюмГМУ.
В дальнейшем разработанные продукты планируют выводить на рынок. В этом помогут мощности будущего межуниверситетского кампуса.
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