Песков по просьбе URA.RU озвучил позицию по протестам в Абхазии

В Кремле заинтересованы в нормализации обстановки в Абхазии. Как отметил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, важно, чтобы разрешение конфликта прошло в «конституционном русле».
«Двусторонние отношения с Абхазией — это очень важный приоритет нашей внешней политики. Мы выступаем за скорейшую нормализацию обстановки в республике и хотели бы, чтобы эта ситуация оставалась в абсолютно конституционном русле», — отметил Песков, отвечая на вопрос URA.RU.
В Абхазии уже несколько дней не стихают протесты против законопроекта о ратификации инвестиционного соглашения с Россией. Президент Бжания считает, что речь идет о попытке госпереворота.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.