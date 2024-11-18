Песков по просьбе URA.RU озвучил позицию по протестам в Абхазии

Песков озвучил позицию России по протестам в Абхазии
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В Кремле озвучили позицию по протестам в Абхазии
В Кремле озвучили позицию по протестам в Абхазии Фото:
новость из сюжета
Протесты в Абхазии против ратификации инвестиционного соглашения с Россией

В Кремле заинтересованы в нормализации обстановки в Абхазии. Как отметил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, важно, чтобы разрешение конфликта прошло в «конституционном русле».

«Двусторонние отношения с Абхазией — это очень важный приоритет нашей внешней политики. Мы выступаем за скорейшую нормализацию обстановки в республике и хотели бы, чтобы эта ситуация оставалась в абсолютно конституционном русле», — отметил Песков, отвечая на вопрос URA.RU.

В Абхазии уже несколько дней не стихают протесты против законопроекта о ратификации инвестиционного соглашения с Россией. Президент Бжания считает, что речь идет о попытке госпереворота.

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В Кремле заинтересованы в нормализации обстановки в Абхазии. Как отметил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, важно, чтобы разрешение конфликта прошло в «конституционном русле». «Двусторонние отношения с Абхазией — это очень важный приоритет нашей внешней политики. Мы выступаем за скорейшую нормализацию обстановки в республике и хотели бы, чтобы эта ситуация оставалась в абсолютно конституционном русле», — отметил Песков, отвечая на вопрос URA.RU. В Абхазии уже несколько дней не стихают протесты против законопроекта о ратификации инвестиционного соглашения с Россией. Президент Бжания считает, что речь идет о попытке госпереворота.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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