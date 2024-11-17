17 ноября 2024

В Златоусте пенсионер выбил глаз водителю в очереди на заправке

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Строительство конгресс-холла на набережной реки Миасс к саммитам ШОС и БРИКС и апартаментов на улице Труда. Челябинск, азс лукойл, лукойл, заправка лукойл
Конфликт произошел в очереди на заправке (фото из архива) Фото:

В Златоусте Челябинской области во время конфликта между двумя водителями из-за очереди на заправке пенсионер выбил глаз своему оппоненту. Врачи не смогли спасти мужчине зрение, сообщили в пресс-службе регионального главка полиции.

«В Златоусте конфликт между двумя автомобилистами, разгоревшийся из-за места у колонки на АЗС, закончился причинением тяжкого вреда здоровью одного из них. В ходе выяснения отношений 67-летний пенсионер нанес удар в глаз 55-летнему оппоненту», — уточнили в пресс-службе ведомства. Врачам не удалось спасти зрение пострадавшему.

Как уточнили в пресс-службе ГУ МВД по региону, личность нападавшего установлена, пенсионер задержан. Возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью).

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Что случилось в Челябинске и Магнитогорске? Переходите и подписывайтесь на telegram-каналы «Челябинск, который смог» и «Стальной Магнитогорск», чтобы узнавать все новости первыми!

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В Златоусте Челябинской области во время конфликта между двумя водителями из-за очереди на заправке пенсионер выбил глаз своему оппоненту. Врачи не смогли спасти мужчине зрение, сообщили в пресс-службе регионального главка полиции. «В Златоусте конфликт между двумя автомобилистами, разгоревшийся из-за места у колонки на АЗС, закончился причинением тяжкого вреда здоровью одного из них. В ходе выяснения отношений 67-летний пенсионер нанес удар в глаз 55-летнему оппоненту», — уточнили в пресс-службе ведомства. Врачам не удалось спасти зрение пострадавшему. Как уточнили в пресс-службе ГУ МВД по региону, личность нападавшего установлена, пенсионер задержан. Возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью).
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...