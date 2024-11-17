В Златоусте пенсионер выбил глаз водителю в очереди на заправке

В Златоусте Челябинской области во время конфликта между двумя водителями из-за очереди на заправке пенсионер выбил глаз своему оппоненту. Врачи не смогли спасти мужчине зрение, сообщили в пресс-службе регионального главка полиции.
«В Златоусте конфликт между двумя автомобилистами, разгоревшийся из-за места у колонки на АЗС, закончился причинением тяжкого вреда здоровью одного из них. В ходе выяснения отношений 67-летний пенсионер нанес удар в глаз 55-летнему оппоненту», — уточнили в пресс-службе ведомства. Врачам не удалось спасти зрение пострадавшему.
Как уточнили в пресс-службе ГУ МВД по региону, личность нападавшего установлена, пенсионер задержан. Возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью).
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